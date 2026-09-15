El PP denuncia que Educación reduce de seis a cuatro los talleres de inglés para adultos en Mieres. - PP

MIERES 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP y portavoz de Educación, Gloria García, ha denunciado este martes que la Consejería de Educación ha reducido de seis a cuatro los talleres de inglés del Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) del Caudal en Mieres, pese a la demanda existente, y ha reclamado la reposición del profesor suprimido para ampliar la oferta de plazas.

García, que ha visitado el centro junto al concejal del PP en el Ayuntamiento de Mieres, Víctor Ferreira y miembros de la junta local del partido, ha puesto en valor el papel de estas instalaciones no solo como espacio de formación, sino también como lugar de encuentro y convivencia para las personas que acuden a diario.

La portavoz popular ha señalado que la actividad del centro "trasciende las aulas", al permitir a personas con perfiles y circunstancias diferentes relacionarse, compartir experiencias y desarrollar una dimensión personal y social.

Entre las actividades con mayor demanda se encuentran los talleres de inglés de iniciación, que se desarrollan tanto en horario de mañana como de tarde. Según García, en cursos anteriores el centro contaba con ocho talleres, dos de ellos en el aula de Lena y seis en Mieres, una oferta que ya resultaba insuficiente para atender toda la demanda, hasta el punto de que cada curso quedaban personas sin plaza en Mieres.

La diputada ha explicado que la Consejería de Educación decidió en marzo prescindir de un profesor de inglés, por lo que los talleres de esta materia en Mieres han quedado reducidos a cuatro para el curso que ahora comienza, frente a los seis existentes hasta ahora.

"No entendemos la actitud de la Consejería", ha censurado García, quien ha advertido de que el periodo de matrícula permanece abierto hasta el día 25 y que, "a tenor de la demanda registrada en años anteriores", serán muchas las personas que no puedan acceder a estos talleres por falta de plazas.

Por ello, ha exigido a Educación que, una vez finalizado el plazo de matrícula, proceda a reponer al profesor suprimido para que "la mayor parte de los solicitantes puedan tener una plaza".

Asimismo, ha rechazado la alternativa de incrementar la ratio de 20 a 25 alumnos por taller. "No nos parece adecuada ni se corresponde con la tendencia precisamente contraria, de reducción de ratios", ha señalado.

García ha defendido que, si se apuesta por la formación a lo largo de la vida y las personas adultas del concejo quieren continuar adquiriendo conocimientos y participando en actividades educativas, la actuación de la Consejería "va justamente en sentido contrario", en lo que ha calificado como "una gestión en contra de la Educación, otra más".

Por su parte, el concejal del PP en Mieres Víctor Ferreira ha anunciado que el partido presentará una iniciativa para que el equipo de gobierno municipal aclare qué gestiones ha llevado a cabo en relación con esta situación.