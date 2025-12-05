El PP dice que las cuentas de 2026 repiten partidas y reduce inversiones en puertos

Cristina Vega, segunda por la derecha - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) - La diputada del PP en la Junta General del Principado Cristina Vega ha criticado este viernes el proyecto de presupuestos del Principado de Asturias para 2026. Ha dicho que en materia de puertos se repiten partidas y se reducen inversiones.

"No es falta de dinero, es falta de gestión. La inversión baja y la ejecución cae. Los puertos asturianos no tienen un problema presupuestario: tienen un problema de abandono", ha dicho Vega este viernes en Navia.

La diputada 'popular' ha dicho que la ejecución presupuestaria sigue agravando la situación, y señaló que en el año 2023 se dejaron sin invertir más de 5 millones de euros, un 49% del presupuesto. Ha añadido que en 2024, se dejaron sin ejecutar 2,5 millones de euros, lo que supone un 37%.

"Todo apunta a que el 2025 cerrará con cifras similares, con una ejecución incluso peor a la del año pasado. A 31 de octubre, la ejecución presupuestaria acumulada solo alcanza el 29% del presupuesto, frente al 31% de la misma fecha en 2024, reflejando una tendencia de inversión insuficiente que sigue afectando a proyectos clave para la región. La inversión baja y la ejecución cae. Por primera vez, la inversión en Puertos se sitúa por debajo de los 6 millones de euros", censuró Vega Morán.

En su opinión, el proyecto de 2026 es un presupuesto continuista, el 61% de las obras ya estaban previstas el año pasado. Son los mismos anuncios de siempre. El Gobierno socialista repite partidas que nunca ejecuta," lamentó.

Vega Morán señaló a Navia como ejemplo perfecto del "abandono" que sufren los puertos asturianos: "Dos espigones por arreglar y una previsión de 60.000 euros, hacen presagiar, que no harán ni una sola obra portuaria en Navia en 2026", ha dicho.

En este sentido, la portavoz de Infraestructuras destacó como muy importantes la reparación del espigón del puerto y la del espigón de la ría de Navia y criticó que estas obras continúan retrasándose año tras año.

La diputada popular también se refirió a la Ley de puertos: "Asturias sigue siendo la única comunidad sin ella. Es el gran incumplimiento del Gobierno de Asturias", ha lamentado.

La parlamentaria recordó que, en mayo del 2021, el consejero Alejandro Calvo anunció que la Ley de puertos llegaría a la Junta General en el segundo cuatrimestre de 2022, una vez que se hubiese realizado la consulta previa del anteproyecto. "Sin embargo, esta consulta se abrió el 19 de noviembre de 2024, casi un año después, seguimos sin Ley de puertos", subrayó.

"El presupuesto de Puertos de 2026 repite partidas, reduce inversión, no ejecuta obras, llega tarde a los problemas y mantiene a Asturias como la única comunidad sin una Ley de puertos. El Gobierno de Barbón es incapaz de cumplir con las necesidades reales de Asturias", ha zanjado.