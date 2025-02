El PP dice que Roqueñí mintió en la Junta al desvincular el brote de gastroenteritis de Pravia con el estado del agua

OVIEDO 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, Manuel Felgueres ha lamentado este viernes que la consejera Nieves Roqueñí se haya despedido de la Junta General "mintiendo a todos los asturianos asegurando que el servicio de agua a domicilio no tenía nada que ver con el brote de gastroenteritis de Pravia".

"Su actitud supone una falta de respeto y un insulto a todos los pravianos y más para esos 200 que acudieron al centro de salud por sufrir gastroenteritis", indicó el diputado del PP en rueda de prensa junto al portavoz y presidente del PP de Pravia, Alberto Morán.

El diputado explicó que "si no se detectaron bacterias en los análisis fue porque no se realizaron análisis cuando se detectó que no había cloro en la red.

Felgueres señaló que "afirmar que 'ningún análisis determinó la existencia de bacterias en el agua' cuando está probado que entre el 14 y el 17 de octubre, justo cuando se detectó la falta de cloración, no se realizó ningún análisis, es propio del argumentario de Pedro Sánchez para defender al fiscal general del Estado, solo le faltó decirnos también que le teníamos que pedir perdón al alcalde".

En este sentido el diputado destacó que el informe final del brote de gastroenteritis realizado por el Servicio de Vigilancia "no deja ninguna duda sobre el origen del brote" y añadió que "este informe pone de manifiesto la negligente gestión tanto del Gobierno autonómico como del municipal".

Por su parte Alberto Morán ha indicado que "una vez que ha quedado acreditado que el alcalde mintió a los pravianos, lo que le importa al Partido Popular es encontrar soluciones al grave problema del agua de Pravia".

Morán añadió que su grupo no busca aprovechar la situación. "No queremos obtener rédito electoral de este incidente. Por eso, ayer ofrecimos al alcalde nuestro apoyo para impulsar unos presupuestos ambiciosos que permitieran resolver las carencias de la red de agua. Lamentamos que el alcalde haya rechazado esta ayuda y, en su lugar, haya decidido destinar más recursos a la Azucarera, que a la mejora de la red de agua."