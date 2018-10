El PP entiende que el contrato para el proyecto del Bulevar de Santullano está "en causa de resolución"

Publicado 17/09/2018 13:40:13 CET

Reprocha que la plataforma vecinal conociese detalles antes que la oposición y adelanta que no asumirá la idea si gana las elecciones

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Oviedo Fernando Fernández-Ladreda ha señalado este lunes que su grupo municipal considera que el contrato para el proyecto del Bulevar de Santullano está "en causa de resolución" por incurrir en "irregularidades legales, contractuales y de procedimiento".

Así lo ha dicho en rueda de prensa, esperando que la Junta de Gobierno del Consistorio --conformada por Somos, Podemos e IU-- analice la demora de los plazos de presentación y el cambio en la estimación presupuestaria para declarar la causa de resolución del contrato e iniciar el procedimiento para una nueva licitación.

El edil del PP observa "irregularidades" en la prórroga y en la entrega de documentación por parte de la UTE 'Bosque y Valle', al tiempo que critica que la inversión global supere ahora los 51,2 millones de euros desde la estimación inicial de 19,3 millones.

Además, desde el PP ven "irregularidades de procedimiento" en tanto que la plataforma 'Imagina un bulevar' ha conocido, dicen, detalles del proyecto "antes que los grupos de la oposición".

Fernández-Ladreda, que ha calificado al colectivo vecinal de "plataforma de acólitos de una parte del Consistorio" dentro de un modelo de "urbanismo sectario", considera que se podría incurrir en "contratación concertada" si la plataforma participa en fases del proceso.

El concejal 'popular' también se ha referido a "interrogantes sin resolver" en el proyecto del bulevar para la zona de acceso a Oviedo por la autopista 'Y'. Así, se ha preguntado por los accesos al centro comercial de Siero que se encuentra "a las puertas de la ciudad"; por los aparcamientos disuasorios; por la influencia del ancho de las medianas y las glorietas de la entrada para la fluidez del tráfico; o por el riesgo de "colapso" para otras entradas a la ciudad.

Fernando Fernández-Ladreda, asimismo, pone el acento en las consecuencias que podrían tener las obras para la iglesia prerrománica de San Julián de los Prados y teme los costes de mantenimiento de la nueva zona proyectada.

Creen los 'populares' que existen "dudas" importantes y sostienen que el proyecto podría requerir la modificación del planeamiento urbanístico. En este sentido, el concejal del PP sostiene que se deben resolver las irregularidades e interrogantes, y adelanta que su formación no asumirá la idea si gana las elecciones municipales de 2019.

COLEGIO DE VENTANIELLES

Por otra parte, Fernández-Ladreda ha aprovechado la rueda de prensa para referirse a la reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno de este lunes, sobre la resolución del recurso de reposición relativo al acuerdo sobre el modificado de las obras de construcción de la pista polideportiva cubierta en el Colegio Público de Ventanielles.

El edil del PP ha criticado que el Gobierno local haya "ninguneado" a su grupo municipal cuando alertaba de que las obras no comenzarían en septiembre. El concejal ha lamentado, igualmente, haber "mentido" a los padres del centro cuando estimó de forma "optimista" que la actuación no comenzaría hasta noviembre, al calcular ahora que no se hará realidad "hasta el año que viene".