El PP exige una actuación urgente para proteger y fortalecer la Brigada Central de Salvamento Minero

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por Asturias, José Manuel Rodríguez 'Lito', ha reclamado este viernes una intervención "rápida y decidida" para garantizar la continuidad y el futuro de la Brigada Central de Salvamento Minero, después de que sus 19 integrantes hayan presentado su renuncia alertando de una situación límite que pone en riesgo el funcionamiento del servicio.

Rodríguez destaca que la Brigada es "un cuerpo de élite, único en España, especialista en rescates y emergencias, con un prestigio consolidado dentro y fuera del país", y recordó que ha intervenido históricamente en los sucesos más complejos y en catástrofes donde solo ellos podían actuar. "La Brigada forma parte del alma de nuestras cuencas. Su profesionalidad y su historia son un orgullo para Asturias. No podemos permitir que este servicio emblemático quede en el aire", afirma.

El senador popular insiste en que es imprescindible dotar a la Brigada de los recursos humanos, técnicos y formativos necesarios para mantener la plena operatividad de un servicio que es referencia nacional. "Si de verdad se quiere apostar por este servicio único en España, hay que darle medios, estabilidad y una planificación acorde a las necesidades actuales y futuras", subraya.

Rodríguez ha recordado también que los debates sobre la creación de un futuro Centro Nacional de Emergencias "exigen una Brigada fuerte, estable y respaldada desde las instituciones", y advirtió de que cualquier proyecto de país en materia de emergencias debe contar con un equipo sólido y protegido.

Asimismo, ha lanzado un mensaje directo al Gobierno del Principado y a su presidente: "El Gobierno regional no puede limitarse a mirar desde la barrera. Si de verdad presume de defender a las cuencas mineras, es hora de que Barbón se moje y reclame al Gobierno de España un compromiso firme con la Brigada de Salvamento Minero".

El senador del PP ha apelado a la responsabilidad de todos los agentes implicados (Hunosa, SEPI, sindicatos mineros y trabajadores) para encontrar una salida al conflicto puesto que, a su juicio, "el objetivo debe ser claro y pasa por dar continuidad y sustanciar el fortalecimiento. No hablamos solo de un servicio técnico; hablamos de un símbolo de valentía, de prestigio y de identidad para Asturias".

Rodríguez ha anunciado además que el PP ha registrado en el Congreso una serie de preguntas para exigir explicaciones y responsabilidades sobre la situación creada y los planes del Gobierno respecto a la Brigada.