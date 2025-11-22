El PP exige la convocatoria urgente de la Junta Local de Seguridad por el aumento de robos y actos vandálicos en Corvera

La secretaria general del PP de Asturias, Beatriz Llaneza, el presidente del partido, Álvaro Queipo, y el portavoz de Corvera, Alejandro Méndez, durante la última reunión comarcal celebrada en el concejo. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Corvera exige la convocatoria "inmediata" de la Junta Local de Seguridad y ve "incomprensible" la falta de reuniones en un contexto marcado por robos, actos vandálicos y episodios que han incrementado la preocupación de vecinos y comerciantes. Según recuerda el portavoz municipal, Alejandro Méndez, el Real Decreto 1087/2010 establece que este órgano debe reunirse al menos dos veces al año, algo que, subraya, "no ha ocurrido en todo 2025".

Méndez subraya que ya reclamó la presencia de unidades USESIC de la Guardia Civil, especializadas en seguridad ciudadana y control preventivo, para reforzar la vigilancia en las zonas más afectadas. "A día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta, ni del Ayuntamiento ni de Delegación del Gobierno", afirma.

Los 'populares' apuntan además a la "contradicción" entre las estadísticas oficiales y la percepción ciudadana. "Los datos dicen una cosa, pero la gente vive otra muy distinta. Esa brecha solo aumenta la alarma social", sostienen, insistiendo en la necesidad de convocar de forma urgente la Junta Local de Seguridad.

Entre las medidas que el PP plantea como prioritarias figuran reforzar la coordinación entre Guardia Civil y Policía Local, ampliar los dispositivos preventivos, mejorar la iluminación y vigilancia en puntos sensibles y poner en marcha un plan específico de apoyo a comercios y hostelería.

Asimismo, reclaman transparencia y que, una vez celebrada la Junta, se hagan públicos los acuerdos y un calendario verificable de actuaciones. "Los vecinos necesitan hechos, no excusas. La seguridad es un derecho y el Ayuntamiento tiene la obligación de garantizarla", afirma Menéndez.