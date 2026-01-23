El PP exige explicaciones a Adriana Lastra por el cierre de la autopista del Huerna a camiones

Archivo - José Manuel Rodríguez, 'Lito', en una imagen de archivo - PP - Archivo

OVIEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) - El senador del Partido Popular por Asturias José Manuel Rodríguez 'Lito' ha exigido este viernes explicaciones urgentes a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, por el cierre de la autopista del Huerna, la AP-66, al tráfico pesado, una medida que considera desproporcionada e injustificada, al encontrarse la vía limpia y en condiciones adecuadas para la circulación.

Rodríguez ha denunciado públicamente que esta decisión está generando un grave perjuicio al sector del transporte, con cientos de camioneros retenidos sin poder continuar su ruta ni regresar a sus casas de cara al fin de semana.

A esta situación se suma que los aparcamientos de camiones en la provincia de León ya se encuentran completamente saturados, dificultando además que los transportistas puedan estacionar sus vehículos en zonas seguras, ha dicho.

"El cierre indiscriminado del Huerna está provocando un auténtico colapso logístico, con transportistas parados durante horas, sin alternativas reales y sin una planificación eficaz por parte del Gobierno", ha señalado el senador.

Asimismo, ha recordado que la patronal de los supermercados ya ha advertido esta misma mañana de la posibilidad de desabastecimientos puntuales, como consecuencia directa de los bloqueos en los principales ejes de transporte de mercancías.

Para Rodríguez, resulta inaudito que en pleno 2026 se gestione una situación meteorológica de este modo. "Si nieva, salvo que se trate de una nevada histórica, lo que procede es activar los dispositivos oportunos, desplegar quitanieves y organizar convoyes de camiones que circulen tras ellas, garantizando así el transporte de mercancías esenciales, en lugar de cerrar la infraestructura a cal y canto de forma indefinida", ha afirmado.

El senador ha añadido que varias asociaciones de transportistas se han puesto en contacto con el Partido Popular para trasladar su profundo enfado y malestar ante una gestión que consideran caótica y completamente alejada de la realidad del sector.

Rodríguez ha querido también interpelar al Gobierno del Principado, presidido por el socialista Adrián Barbón, preguntándo si en esta situación le preocupan los transportistas asturianos o si va a seguir mirando hacia otro lado, mientras cientos de profesionales quedan bloqueados y se pone en riesgo el abastecimiento.

El Partido Popular reclama al Gobierno de España responsabilidad, coordinación y sentido común, y exige una explicación clara sobre los criterios utilizados para mantener cerrado el Huerna al tráfico pesado, así como una rectificación inmediata que permita restablecer la normalidad y evitar daños mayores a la economía y al suministro de bienes básicos.