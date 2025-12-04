PP y Foro critican la concentración de competencias de Borja Sánchez y le instan a mejorar resultados

Comparecencia del consejero de Ciencia, Borja Sánchez, para detallar el presupuesto de su consejería para 2026. - PRINCIPADO

OVIEDO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular y el diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro, Adrián Pumares, han expresado este jueves sus dudas acerca del presupuesto de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo para 2026, destacando problemas en la gestión de inversiones y empresas públicas, y advirtiendo sobre desafíos en los centros tecnológicos, industria y universidad. Consideran que el consejero Borja Sánchez tiene demasiadas competencias tras asumir áreas significativas en abril de este año.

El diputado Andrés Ruiz (PP) se ha dirigido al Gobierno que lidera el socialista Adrián Barbón para decir que "ahora ya deben ser responsables de las consecuencias de sus actos, de sus políticas y también de las consecuencias de con quién se junta", y ha reprochado lo que considera un exceso de competencias sobre áreas como empleo, industria, universidad y centros tecnológicos, tras la reestructuración del Ejecutivo con la salida de la consejera Belarmina Díaz y cuyas competencias asumió Sánchez.

En su intervención, ha cuestionado la ejecución de inversiones y la gestión del sector público autonómico, mencionando casos como Sogesproa, Sogepsa, Sedes y Zalia, y ha alertado de posibles consecuencias negativas por la concentración de control sobre los centros tecnológicos. "Ustedes tienen ahí más de lo que ya pueden abarcar y ahora vienen las consecuencias", ha subrayado.

Asimismo, Ruiz ha criticado la política de gratuidad universitaria, calificándola de "ocurrencia" y ha denunciado que muchas ayudas a empresas y autónomos siguen pendientes. Sobre la industria, ha señalado que los capítulos inversores de la Viceconsejería de Industria y la Dirección General de Minas, de 153 millones de euros, permanecen prácticamente estancados.

"Ahora vienen los resultados, ahora ya no valen excusas. Lo que debería estar montado debe de estar montado ya y, por tanto, todo lo que ahora pase es su responsabilidad", ha concluido el diputado del PP.

El diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha destacado que, pese a algunas discrepancias, esta consejería ofrece mayores posibilidades de consenso que otras áreas. Ha respaldado la reforma del Sepepa y el trabajo que está llevando a cabo Sekuens. No obstante, ha mostrado su desacuerdo con la creación de un único "supercentro tecnológico", considerando que esta medida no sería beneficiosa y podría castigar a centros que no participen en la fusión. "Creo sinceramente que eso no les va a salir bien", ha asegurado.

En materia universitaria, Pumares ha respaldado el incremento de financiación para la Universidad de Oviedo y ha celebrado los acuerdos alcanzados con investigadores de la institución, pero ha señalado que la gratuidad no es el camino adecuado para garantizar la equidad y eficiencia del sistema. "Entiendo que puede dar buenos resultados en términos electorales, pero desde luego no vino en la dirección correcta", ha subrayado.

Ha instado a desarrollar mecanismos financieros específicos para apoyar a las ingenierías del Principado, que, a su juicio, constituyen un sector clave en términos de empleo y de impacto económico, y ha reconocido el potencial de la industria de defensa como elemento tractor del tejido empresarial asturiano.

APOYO A LAS CUENTAS

La diputada de IU-Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes, ha respaldado los presupuestos de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo para 2026, que, a su juicio, "no son una pieza más del engranaje contable de una comunidad, sino una de las columnas vertebrales del proyecto que queremos para Asturias".

Durante su intervención, Campomanes ha señalado que la propuesta presupuestaria permite avanzar hacia un modelo productivo basado en la investigación, la innovación y la creación de empleo digno. "La valoración que hacemos nosotras acerca de este proyecto presupuestario es positiva", ha subrayado.

La diputada ha advertido de que "todo apoyo a nuestra universidad púbica es poco" y ha reclamado continuar avanzando en financiación, estabilidad de plantillas, mejora de infraestructuras y reducción de las dificultades que aún enfrentan algunos investigadores.

Además, ha reiterado su oposición a la instalación de universidades privadas en Asturias, criticando que estas funcionan "como chiringuitos que expiden titulaciones para los hijos de los ricos con muchas menos exigencias académicas que las de nuestra Universidad Pública".

Finalmente, Campomanes ha defendido que los presupuestos refuerzan políticas estratégicas en ciencia, industria y empleo, apoyan a las pymes y al autoempleo, y representan "unos presupuestos con una ambición transformadora y con la vista puesta en Asturias más justa, más innovadora y con más empleo de calidad".

La diputada socialista Ana Isabel Puerto ha defendido el carácter "progresista" y orientado a "hacer frente a las necesidades de las personas y al progreso económico de Asturias" del presupuesto.

Uno de los puntos que Puerto ha valorado es el enfoque municipalista de las cuentas, con ayudas a los concejos para la mejora de sus polígonos industriales, y ha defendido el respaldo del PSOE y de otras fuerzas progresistas, criticando la falta de apoyo de los grupos de la derecha. "Su falta de apoyo hace huecas sus palabras y demuestra su falta de compromiso real con el tejido social y productivo asturiano", ha sentenciado.