El PP de Gijón acusa a Sánchez de "regatear plazos" para el Plan de Vías por "su incapacidad para invertir"

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GIJÓN, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, ha afirmado que desde su formación llevan tiempo alertando de la "incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para invertir en las infraestructuras básicas" del municipio. Las declaraciones de Ruiz se han producido tras conocerse la intención del Ejecutivo central, a través de ADIF, de demorar un año más el inicio de la denominada 'fase 0' del Plan de Vías de Gijón.

"La situación de prórroga presupuestaria crónica, los compromisos presupuestarios en el campo de la defensa y las cesiones territoriales para pagar los pactos de investidura hacen un cóctel perfecto que aboca a ADIF a andar regateando plazos para el derribo de una estación, pese a que hay un convenio firmado que no dudaron en vender como un hito histórico. Parece que la falta de recursos la vamos a pagar, como siempre, los gijoneses y el conjunto de los asturianos, como bien se ve en los datos de inversión del Gobierno de Pedro Sánchez en el Principado", ha explicado el también diputado autonómico.

Ruiz ha reclamado al Ayuntamiento de Gijón y al Principado de Asturias que "no caigan en esta trampa, que lo único que busca es que todos incumplan el convenio para tener una excusa de mal pagador para que el Ministerio incumpla, las que más le gustan al tándem Puente-Santano, el dúo que más daño le ha hecho a Gijón en su historia reciente".

El presidente del PP gijonés ha recordado que en su punto cuarto, el convenio enumera los compromisos de pago de manera clara, correspondiendo a ADIF 3,72 millones de euros y a Ayuntamiento y Principado 1,14 cada uno durante este 2026. Además, según ha explicado, "diferir gastos presupuestados de un ejercicio a otro puede encontrarse con un problema grave con el actual marco de estabilidad presupuestaria, máxime cuando el Principado de Asturias está incumpliendo la regla de gasto y actúa bajo el paraguas de un Plan Económico Financiero".

"En el momento en el que haya que desembolsar dos anualidades, si es que se quiere cumplir los plazos, podríamos encontrarnos con la barrera de la regla de gasto y las limitaciones de dicho plan", ha añadido.

El líder de los 'populares' gijoneses ha reclamado al Ayuntamiento de Gijón y al Principado de Asturias que cumplan con sus compromisos para "forzar" al Gobierno central a ejecutar lo firmado el pasado mes de abril y evitar que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se escude en un "incumplimiento compartido".

Ruiz ha instado al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, a no dar "la callada por respuesta" y a asumir la defensa del proyecto frente a Puente, a quien ha acusado de estar más preocupado de criticar a la oposición que de cumplir los acuerdos alcanzados.

"Vemos natural que este trilerismo político del Ministerio haya abocado a Asturias a ser una de las comunidades autónomas con menor inversión por habitante de España, lo cual viene en gran medida por los más de 1.000 millones de euros en infraestructuras clave de Gijón que el gobierno tiene canceladas o paradas", ha afirmado Ruiz.

Para el diputado del PP, el legado de Sánchez en Gijón es "claro": "licitaciones falsas como la del Vial de Jove, paralización de infraestructuras clave como el desdoblamiento Lloreda-Veriña y, como vemos ahora, regateos de dinero para evitar cumplir con compromisos adquiridos hace tres meses".

"El precio de tener en La Moncloa un gobierno que no puede gobernar no lo puede pagar Gijón", ha sentenciado.