PP, IU y Foro critican la iniciativa para eliminar aforamientos de Podemos y Cs, pero terminan apoyándola

Publicado 15/02/2019 10:58:11 CET

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de Podemos y Ciudadanos han conseguido en el pleno de la Junta General de este viernes sacar adelante la toma en consideración de la proposición de ley para modificar el Estatuto de Autonomía de Asturias para suprimir los aforamientos. Solamente el PSOE, partido que gobierna en Asturias votó en contra de la toma en consideración.

Otros grupos, como PP, IU y Foro terminaron posicionándose a favor de que se tramite la reforma en una votación que sorprendió por la dureza de los discursos que habían mantenido sus representantes contra la iniciativa y la oportunidad de la misma.

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, dijo que la iniciativa de Podemos y Ciudadanos era un texto insuficiente y estaba mal redactado. "Los aforamientos no son privilegios, son prerrogativas", señaló. Además, consideró que ya no queda tiempo para tramitar la norma. "Las cosas importantes se hacen al principio, si lo hacen ahora es que ha habido consignas políticas acerca de coger un banderín de cara a las próximas elecciones", comentó en su intervención.

"¿Por qué lo traen ahora?", se ha preguntado también la dirigente de IU Concha Masa que también negó que el aforamiento fuese un privilegio. Acusó a los dirigentes de Podemos y Ciudadanos de recurrir a la demagogia. Sin embargo también votó a favor de la toma en consideración.

Lo mismo hicieron los tres representantes de Foro Asturias. Su portavoz Pedro Leal había criticado previamente la "demagogia" de los proponentes, a quienes acusó de buscar "desmotivar a los ciudadanos de participar en la vida política".

Los trece votos del PSOE, en contra, sí fueron en consonancia con el discurso crítico que mantuvo el portavoz socialista Marcelino Marcos Líndez, quien subrayó que a falta de un mes para terminar la legislatura no se puede plantear una reforma estatutaria. Dijo que el PSOE no tiene problema ninguno en afrontar reformas en esta materia, pero no ahora. "Les hemos pillado con el carrito de los helados", les ha dicho a los diputados de Ciudadanos y Podemos, a quienes recordó sus críticas al Gobierno por "sobrecargar" de leyes en los últimos meses al parlamento.

Sin embargo, los representantes de Podemos y Ciudadanos, Lorena Gil y Diana Sánchez respectivamente, han considerado necesaria la reforma para suprimir los aforamientos tanto de diputados autonómicos como del Consejo de Gobierno. Afirman que esa figura es un "privilegio" y consideran que esas personas tienen que tener la misma justicia que cualquier ciudadano.