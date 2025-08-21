El PP lamenta que Asturias esté entre las regiones con más pacientes en lista de espera

OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada responsable de Sanidad del PP de Asturias, Pilar Fernández Pardo, ha lamentado este jueves que "la Sanidad asturiana siga siendo una de las regiones con más cifras de pacientes en lista de espera". El problema, señala la parlamentaria, "es que el Gobierno del socialista asturiano Adrián Barbón sigue siendo incapaz de resolver un problema que ya es recurrente".

"La salud no puede esperar y la sanidad pública asturiana, por el momento, presenta demoras, desde cualquier punto de vista, intolerables", reprocha.

Según las últimas cifras, "más de 21.500 asturianos esperan por una intervención quirúrgica en julio y son 579 más de los que había en junio". Esto se debe "sin duda -indica Fernández Pardo- a la falta de personal sanitario y la mala gestión de las listas de espera" que son, a juicio de la diputada, "una asignatura pendiente que la Consejería de Salud" es "incapaz de resolver".