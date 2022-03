El PP lamenta la "falta de interés" del Principado en la inversión en I+D+i

OVIEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las diputadas del PP Cristina Vega y Beatriz Polledo, han lamentado este miércoles la "falta de interés" que a su juicio tiene el Gobierno del Principado, y en concreto la Consejería de Ciencia, en la inversión en I+D+i.

Tras analizar en rueda de prensa la ejecución presupuestaria de 2021 en lo referido a este concepto, la parlamentaria 'popular' Cristina Vega ha criticado la "nula" inversión propia de la consejería de Ciencia, que contaba con una partida de 600.000 euros para gasto en I+D+i que no fue ejecutada.

La "baja o nula" ejecución presupuestaria en esta materia no afecta solo a la consejería de Ciencia, según el PP, sino que se extiende a las de Salud y Medio Rural. En el caso de Salud, de 400.000 euros para Salud Pública en este concepto se ejecutaron solo 8.000; y en Medio Rural, de 356.797 euros en el programa de recursos naturales la ejecución fue del 36,86% --131.526 euros--.

A estos indicadores se suman los ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística acerca de la inversión tanto pública como privada en Asturias a cierre de 2020, publicados en noviembre de 2021. Estos datos son "un nuevo revés" para Asturias, en opinión de Cristina Vega, ya que el gasto interno en I+D+i aumentó en España un 1,3% mientras que en Asturias se registró una tasa de inversión negativa, del -1%.

En el conjunto del Estado, ha agregado, aumentó la tasa anual de personal dedicado a la I+D+i, mientras que Asturias ha sido la autonomía en la que más ha decrecido, con un descenso del 9,1%.

A la luz de estos datos, el PP lamenta que Asturias haya perdido "una década" de actividad innovadora, con una sucesión de Ejecutivos que "no han sido eficaces". Con la creación de la Consejería de Ciencia en esta legislatura, ha agregado, "no hay visos de que la situación vaya a mejorar", ya que "el consejero ya tiró la toalla" cuando reconoció que la "excesiva burocracia y la falta de presupuesto" lastraban la inversión. "Ahora vemos que esos no fueron los problemas", ha aseverado, criticando la "clara incapacidad y la dejadez" de la consejería dirigida por Borja Sánchez.

La diputada ha remarcado la importancia de "romper esta tendencia negativa ya", y convertir la inversión en I+D+i en un "eje central" para el Gobierno, al ser "fundamental" para fortalecer la economía regional y generar "más y mejor empleo".

EL PP RECLAMA UNA "SOLUCIÓN INMINENTE" PARA EL PERSONAL INVESTIGADOR

Por otro lado, la diputada del PP Beatriz Polledo ha centrado su intervención en reclamar una "solución inminente" para el personal investigador afectado por la última reforma laboral recientemente aprobada.

Polledo ha explicado que la supresión de los contratos por obra y servicio afectan directamente a los investigadores, y ha pedido "medidas urgentes" para evitar la "fuga de talentos" ante la incertidumbre generada para unos trabajadores que se encuentran en "un limbo jurídico" en el que desconocen qué figura contractual se les puede aplicar.