El PP de Lena se desvincula de las declaraciones de su portavoz apoyando a la alcaldesa

Publicado 04/04/2019 14:14:48 CET

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS9

El Partido Popular de Lena se ha desvinculado de las declaraciones de su portavoz, Ramón María Marinero, apoyando a la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez (IU) - , en el proceso judicial por la prórroga del contrato de gestión de las piscinas.

La justicia, tras una denuncia anónima, abrió diligencias previas a la alcaldesa por un presunto delito de cohecho. En el anónimo se acusaba a Álvarez de prorrogar un contrato con la empresa Aqualia para favorecer laboralmente a su marido, algo que ella negó arropada de todos los grupos municipales. Sin embargo, desde el PP se desvinculan del apoyo recibido por su portavoz en el Ayuntamiento, Ramón María Marinero.

"Hemos considerado que no debemos hacer ningún ataque a la alcaldesa ni al equipo de gobierno, ya que creemos en la presunción de inocencia y de momento hay una denuncia que no implica imputación. Pero del mismo modo, no vamos a apoyar una causa de la que no tenemos ninguna certeza", ha manifestado el actual presidente del PP y candidato a la alcaldía Fernando Secades a través de un comunicado enviado a Europa Press.

En ese sentido, desde el partido prefieren que actúe la justicia "y mantenernos al margen" tras afirmar que se encuentran "sorprendidos" por las declaraciones del portavoz. Por eso, quieren dejar claro que este "ha actuado de forma personal y en ningún momento ha contado con la opinión de la Junta Directiva Local".