El PP local asegura que el municipio es el "epicentro" de los incumplimientos de Sánchez y Barbón

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva Local del Partido Popular de Gijón considera que el concejo es el epicentro de los incumplimientos de los Gobiernos de Adrián Barbón y Pedro Sánchez con la paralización de las infraestructuras del municipio como ejemplo.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de los 'populares' de Gijón, Andrés Ruiz, en la reunión de la Junta ordinaria en la que se ha referido al "intolerable trato que el Gobierno de Pedro Sánchez, con el seguidismo del de Adrián Barbón", dispensa a la región y al concejo.

"El Gobierno de Sánchez prometió un plan de infraestructuras que Barbón vendió orgulloso y que, a día de hoy, contabiliza mil millones en obras para la ciudad de Gijón que están paralizadas o directamente incumplidas. En 2022 el Ejecutivo socialista publicó un mapa con un conjunto de inversiones donde se encontraban el metrotrén (315 millones), la estación intermodal (321 millones), el desdoblamiento de Lloreda-Veriña (60 millones) y el fallido vial de Jove (227 millones)", manifestó Ruiz.

Respecto al vial de Jove, Andrés Ruis recordó que el Gobierno de España prometió reinvertir los fondos previstos para esta infraestructura en la ciudad de Gijón sin que exista ahora mismo ninguna cantidad ligada a esa inversión.

"El dinero se ha esfumado en las prórrogas presupuestarias y las prebendas a otros territorios". Y, "mientras tanto, no existe un plan de accesos al puerto de El Musel y por La Calzada siguen pasando más de mil camiones diarios".

Por otra parte, la Junta Directiva aprobó por unanimidad la propuesta de designación de los miembros que compondrán la Comisión Paritaria Partido-Grupo Municipal: Andrés Ruiz, David Cuesta, Cristina Villanueva, Adrián Carneado y Carlos Álvarez la integrarán junto a los cinco concejales populares del Ayuntamiento de Gijón.