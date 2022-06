El PP no logra el apoyo para pedir al Gobierno promover políticas que fomenten la llamada 'economía plateada'

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta General ha rechazado este miércoles una proposición no de ley defendida por el PP que pedía instar al Consejo de Gobierno a promover políticas para fomentar el emprendimiento y el crecimiento empresarial basadas en la denominada "economía plateada", la que ofrece oportunidades derivadas del impacto económico y social de las actividades realizadas y demandadas por la población mayor de 55 años.

La propuesta no ha salido adelante al contar con el voto en contra de las fuerzas de izquierdas, PSOE, Podemos e IU, que consideran que debe ser lo público quienes ofrezcan a los mayores servicios de calidad.

Ha sido el diputado Pablo González el que ha defendido la iniciativa y ha explicado que es necesario entender que los mayores de 55 años deben ser considerados todo un sector económico y que se elimine esas inercias de relacionar a estas personas con pérdida de facultades o disminución de actividad.

Así ha indicado se ha generado una oportunidad a partir de las necesidades de las personas mayores de 55 años, y que necesitan cuidados, actividades y entretenimientos, garantías sanitarias; en definitiva, servicios adaptados a sus circunstancias e inquietudes.

"Estamos ante una oportunidad única que no podemos dejar pasar", ha indicado González, que ha apostado por aprovechar los recursos tecnológicos para lanzar y apoyar iniciativas y sectores como

el de la salud o el turismo, las finanzas, la vivienda, y ofrecer a las personas mayores el mejor de los escenarios para vivir un envejecimiento pleno, como al que aspira cualquier asturiano.

La propuesta del PP ha contado con dos enmiendas de Foro, que según ha explicado Adrián Pumares lo que buscan es que se agilice la presentación de dichas medidas antes de que finalice la legislatura.

Desde el PSOE, Luis Huerga ha indicado que desde el PP "llegan tarde, mal y son crédito" y ha recordado que Asturias ya ha sido distinguida en 2016 por la UE por ser región de referencia vinculada a la promoción del envejecimiento activo y saludable.

La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, también ha incidido en las oportunidades económicas que genera este colectivo de personas mayores de 55 en Asturias "más allá de las residencias y cuidados asistenciales".

Desde Podemos, que también votó en contra de la iniciativa, Daniel Ripa, ha considerado que el PP mezcla en su iniciativa aspectos que deberían estar en el espectro de lo público y que la proposición coloca en el de los negocios.

La portavoz de IU, Ángela Vallina, ha indicado que su grupo vota en contra de esta iniciativa al considerarla "inoportuna y desenfocada", ya que parece que con la misma se minimiza el problema demográfico en la región y además porque lo que requieren "nuestro mayores" son buenos servicios públicos sanitarios, sociales y demás.

Desde Vox, Sara Álvarez coincidido con el PP en las oportunidades que genera el colectivo de mayores de 55 y ha indicado que la economía plateada puede suponer un importante motor económico lamentando que en Asturias "otra vez vamos tarde".

IMPACTO DEMOGRÁFICO EN LAS LEYES

Tampoco el PP logró el apoyo suficiente para sacar delante otra proposición no de ley en la que pedían que el Gobierno elaborase, de ahora en adelante, un informe sobre impacto demográfico con carácter previo a la aprobación de nuevos proyectos de ley, decretos y demás disposiciones reglamentarias, planes o programas que se elaboren por parte del Gobierno del Principado de Asturias.

Recogía también la iniciativa instar al Gobierno a revisar y elaborar informes sobre impacto demográfico de leyes, disposiciones reglamentarias, planes o programas ya puestos en marcha y actualmente en vigor, a fin de adecuar al medio rural las diferentes iniciativas antes de finalizar la presente legislatura y ha realizar una evaluación posterior sobre la adecuación de las diferentes normas a los resultados de los informes de impacto demográfico.

Ha sido la diputada Cristina Vega la encargada de defender la propuesta asegurando que es necesario que se legisle desde una perspectiva demográfica, analizando cómo las diferentes normas, leyes e iniciativas impactan sobre nuestro medio rural; considerando, incluso, si se pueden aplicar en estos territorios o si su aplicación supone una nueva discriminación hacia estos territorios.

Buscaba con esta iniciativa el PP que el mundo rural tenga voz y presencia en la elaboración de normas en el territorio, que se tengan en cuenta las repercusiones que las mismas puedan tener en las zonas más despobladas.

La iniciativa ha contado con el rechazo de PSOE, IU y Vox, la abstención de Podemos y el apoyo de Foro y Ciudadanos.

Los grupos parlamentarios han recordado al proponente, PP, que la cuestión que aborda esta proposición no de ley es una de las que se ha abordado en la Comisión para el Reto Demográfico, que ya está finalizando la elaboración del preceptivo dictamen.

Así el PSOE no considera oportuno sacar esa propuesta de esa comisión esta cuestión. "No es que no estemos de acuerdo con el fondo de la propuesta, lo que no estamos de acuerdo es con las formas", ha indicado la diputada socialista, Alba García.