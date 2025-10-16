El PP pide la comparecencia del presidente de Reader para que aclare la contratación de la directora del CIT

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP, José Cuervas-Mons ha anunciado este jueves la solicitud de comparecencia en la Junta General del presidente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader), Belarmino Fernández Fervienza, "para que aclare todas las cuestiones relativas al proceso de selección de la directora del Centro de Innovación Territorial (CIT), Graciela Blanco".

Cuervas-Mons realiza esta solicitud tras la negativa "sistemática" del Gobierno del socialista Adrián Barbón a facilitar el expediente completo de la selección del cargo, "pese a que los letrados de la Junta afirman en un informe que tenemos derecho a esa información".

El parlamentario popular advierte del "fraude y el amaño" en la selección de directora del CIT, "puesto que, tras un proceso plagado de anomalías e irregularidades, se adjudicó a la exconsejera del PSOE y exdirectora del ERA, Graciela Blanco".

Cuervas-Mons señala que este proceso se convocó por el Reader, por delegación de la Dirección General de Reto Demográfico que dirige Marcos Niño, y se realizó entre marzo y mayo de 2025, cinco meses antes de que se creara el CIT.

El diputado del PP explica que en el proceso se limitó la concurrencia, al exigir solo tres titulaciones académicas determinadas sin justificación alguna, "lógicamente, una la que tenía Graciela Blanco", y se pedía un año de experiencia solo en empresas públicas, no en las privadas.

Asimismo, se dio solo un plazo exiguo y anormal de 10 días naturales para presentar los aspirantes, la acreditación de los méritos, la experiencia y el proyecto de lo que tiene que ser el CIT.

"Resultado: Solo hubo cuatro candidatos y solo uno, Graciela Blanco reunía los requisitos de las bases, y se firma además un contrato de trabajo indefinido, cuando el convenio firmado finaliza en febrero de 2026 con posibilidad de prórroga de cuatro años. ¿Por qué se le hace un contrato indefinido entonces?", resalta el diputado del PP.

Cuervas-Mons afirma que la selección se hace por delegación o encargo de la Dirección General de Reto Demográfico, y es el Gobierno quien firma el convenio con el Reader y el que transfiere el dinero para asumir los gastos de personal. "De hecho, de los 100.000 euros que transfiere el Principado al Reader, 52.000, más de la mitad son para el sueldo de Graciela Blanco", concluye.