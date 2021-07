El PP pide la condonación de los más de 50 millones que el Gobierno quiere que devuelvan los ayuntamientos asturianos

OVIEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El representante de los ayuntamientos asturianos gobernados por el PP en la FEMP y concejal de Economía en Oviedo, Javier Cuesta, ha pedido este miércoles la condonación de los más de 50 millones de euros que el Gobierno quiere pedir que devuelvan los ayuntamientos asturianos. Devolverlos, ha dicho, "comprometería la viabilidad financiera de muchas administraciones locales".

Tras asistir ayer a una sesión de la comisión de Haciendas de la FEMP, Cuesta ha explicado que los ayuntamientos reciben una parte de las recaudaciones fiscales que realiza la administración central para la financiación de los servicios municipales básicos, y como consecuencia de la reducción de la recaudación provocada por la crisis del COVID, ahora, el Gobierno exige a los Ayuntamientos la devolución de una parte de las cantidades, previamente entregadas, al no haberse tenido en cuenta en el reparto previo, esa disminución de la recaudación.

"El Gobierno central no sólo no ha materializado su compromiso de aportar recursos adicionales a los municipios, para hacer frente a la pandemia, si no que ahora, quiere que le devolvamos recursos que no tenemos, porque hemos tenido que utilizarlos en luchar contra los efectos del COVID en nuestros vecinos, sus negocios y sus empleos" ha señalado Cuesta.

Cuesta, presidente a su vez de la Comisión de Economía del PP asturiano ha detallado que "la devolución de esas cantidades superaría los 50 millones de euros para el conjunto de los municipios asturianos, cuantía que pondría en riesgo la viabilidad financiera de muchos de nuestros ayuntamientos y generaría serios problemas a la hora de aprobar los presupuestos municipales para el próximo año 2021".

Para Cuesta, "el Gobierno central está generando una enorme incertidumbre sobre el futuro económico de las corporaciones locales: No se nos dota de recursos para luchar contra el COVID, se nos reclama devolver recursos, no se hace caso a nuestra reclamación de 753 millones correspondientes al IVA de 2017 y se pretende reducir la capacidad recaudatoria en tributos propios, sin mecanismos que lo compensen, cuando cada vez se nos exigen más servicios y asumimos competencias que nos son impropias".

Desde el PP asturiano se concluye que esta situación "sólo perjudica a los vecinos que pueden ver disminuida la calidad de los servicios municipales, por la situación de penuria en la que pueden quedar muchos Ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma".

El Partido Popular plantea en su propuesta que, en caso de que no se condone la deuda, al menos, se aplace dos años su devolución y se posibilite el fraccionamiento del pago hasta en 20 años, en función de las capacidades de pago de cada corporación local.

Asimismo, urge al Ejecutivo a dotar de recursos a los Ayuntamientos para afrontar el decrecimiento de ingresos provocado por la pandemia y se censuró que el Gobierno continúe despreciando a las entidades locales, "al no atender a su petición de recibir fondos COVID, ni resolver la solicitud de suspensión de las reglas de estabilidad presupuestaria para los años 2022 y 2023, lo que puede condicionar la continuidad de la financiación de servicios básicos en muchos ayuntamientos".

En la Comisión de Haciendas de la FEMP también se ha analizado el anteproyecto de ley que reforma el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos, la llamada plusvalía. Los 'populares' han valorado positivamente la necesidad de reformar este tributo y eliminar la incertidumbre jurídica en la que se encuentra, pero exigen que en el proyecto de ley se contemplen compensaciones para los Ayuntamientos, por las pérdidas de ingresos que se van a producir.