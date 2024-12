El PP pide la "modificación urgente" de la declaración de impacto ambiental en Fuentes de Invierno

OVIEDO 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular en la Junta General Pedro de Rueda ha anunciado este viernes una batería de iniciativas parlamentarias para reclamar la modificación de la declaración de impacto ambiental en Fuentes de Invierno, de cara a poder desarrollar la estación invernal.

En una nota de prensa tras visitar las instalaciones, De Rueda ha explicado que mientras esta normativa no se modifique, "no se podrá hacer nada para aprovechar el potencial de esta estación". "El Gobierno de Barbón no ha dado ni un paso", ha lamentado, pidiéndole "premura y proactividad".

El PP ha criticado así la "pasividad" del Gobierno de Barbón y ha advertido que para el desarrollo de las inversiones necesarias en la estación, como por ejemplo la instalación de cañones de nieve artificial, es "imprescindible" la modificación de la normativa.

El parlamentario 'popular' también ha criticado que en la carretera que va desde Aller a Fuentes de Invierno (la AS-112) el Principado "no ha llevado a cabo la necesaria reforma integral en varios tramos para aumentar la seguridad".