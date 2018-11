PP, sobre el Plan de Vías, acusa al "nuevo socialismo" de ser "más cobarde" por "callar" ante Fomento

Publicado 07/11/2018 13:34:18 CET

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) David González Medina ha reprochado al "nuevo socialismo" de ser "más cobarde" que el anterior al mantenerse, según él, callado ante el Ministerio de Fomento y no exigir la firma inmediata del convenio de Gijón al Norte, sociedad que gestiona el Plan de Vías, tal como se había consensuado por las tres administraciones y la sociedad civil gijonesa.

Medina, en declaraciones a los medios de comunicación frente a la estación provisional de Sanz Crespo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "reírse hasta las trancas", en lugar de comprometerse con la región como había anunciado, al tiempo que ha tildado de "vergüenza ajena" el que el PSOE asturiano no tenga nada que decir ante lo que consideran el 'bloqueo' del Plan de Vías y un intento de volver a la antigua propuesta de estación intermodal en Moreda.

"Una auténtica burla", ha asegurado, para añadir después que la historia de 16 años del Plan de Vías es "un error colectivo con nombre y apellidos". Para enmendar este "error", ha avanzado que han presentado una proposición no de ley y una moción para ser debatidas en la JGPA, en las que se pide el apoyo unánime de la Cámara asturiana para que se ratifique la firma del convenio tal como estaba acordado.

Medina ha incidido en que la clave no es solo soterrar las vías ni impulsar el 'metrotren', sino que la futura estación intermodal esté ubicada en el centro de la ciudad, frente al Museo del Ferrocarril. Ha recriminado, en este sentido, al Gobierno central del PP, que pese al consenso alcanzado en su día quiera volver ahora a remover el antiguo proyecto de la estación en Moreda "bajo trabas burocráticas inventadas".

"El PP no se va a mover un milímetro", ha asegurado, para después señalar que además de la "ofensiva política" que han iniciado en distintas esferas institucionales, apoyarán cualquier movilización impulsada por los vecinos u otros estamentos que se realicen para reclamar la firma del convenio en las condiciones acordadas.

Ha incidido, eso sí, en que al PP no le importó sumarse en su día a la manifestación convocada por la Plataforma en Defensa del Plan de Vías pese a que gobernaba el PP en la Administración central. Ha dejado claro, a este respecto, que lo importante es defender lo que es prioritario para los vecinos.

Se ha preguntado, unido a ello, en dónde están por contra los representantes del PSOE asturiano, tanto el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, y la candidata socialista a la Alcaldía de Gijón, Ana González, cuando el Gobierno central de Pedro Sánchez hace una "enmienda a la totalidad" al Gobierno regional, que en su día apoyo el consenso alcanzado para el convenio del Plan de Vías.

Ha recalcado, asimismo, que es una "vergüenza" que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no venga a dar la cara. "Si no vamos nosotros a buscarlo", ha advertido, antes de recalcar que son ya "demasiados años de una historia de fracaso". El PP, ha asegurado, "se rebela" contra ese futuro si no se cumple ya "con absoluta inmediatez un consenso histórico, según él. Ha enfatizado, incluso, que el Gobierno del PP logró que el PSOE "arrimara el hombro" y se sumara al consenso.