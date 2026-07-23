El PP presentará una proposición no de ley en la Junta General para impulsar la protección de las brañas de Somiedo

El diputado del PP de Asturias José Luis Costillas durante su visita a Somiedo. - PP ASTURIAS

OVIEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Asturias ha anunciado que presentará una proposición no de ley en la Junta General del Principado para impulsar la realización de un plan integral de conservación y protección de las brañas y cabañas somedanas. Así lo ha avanzado este jueves el diputado autonómico del PP José Luis Costillas, quien ha denunciado el "abandono" del patrimonio histórico, artístico y etnográfico asturiano por parte del Gobierno autonómico.

Costillas ha acusado al Ejecutivo regional de reducir el presupuesto destinado a la protección del patrimonio en más de 2 millones de euros en los dos últimos años. A juicio del parlamentario del PP, las brañas de Somiedo constituyen un "ejemplo claro" de esta situación de abandono, al contar con una partida específica para su tutela que no alcanza los 30.000 euros.

Tras visitar la zona, Costillas ha asegurado que las diferentes brañas a las que ha accedido se encuentran "prácticamente en la misma situación". Por todo ello, el grupo parlamentario popular ha reclamado una "apuesta clara" por la conservación patrimonial mediante una iniciativa legislativa que supone, a su juicio, una "necesidad urgente". Según ha explicado el diputado, el objetivo es configurar un plan que "vaya más allá de los meros anuncios y estudios que se realizan sucesivamente mientras el patrimonio presenta un peor estado de conservación".