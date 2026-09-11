El PP propone reforzar la Ley de Salud Mental con "recursos, evidencia científica, seguridad y resultados evaluables"

Pilar Fernández Pardo - EUROPA PRESS

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Pilar Fernández Pardo ha ofrecido este viernes una rueda de prensa relativa al proyecto de Ley de Salud Mental presentado por el Gobierno de Asturias y que será objeto de comparecencias la próxima semana en el Parlamento regional.

Pardo calificó el texto de "parcialmente favorable", y advirtió de que una ley con ambición solo será útil si convierte sus principios en obligaciones materiales, organizativas y presupuestarias efectivamente verificables. Así, ha propuesto reforzar la Ley de Salud Mental con "recursos, evidencia científica, seguridad y resultados evaluables".

Ante la ausencia de una memoria económica, Pilar Fernández Pardo recordó que "toda ampliación de derechos debe ir acompañada de una memoria económica suficiente y plurianual porque de otro modo los derechos se convierten en expectativas frustradas".

Asimismo, la diputada 'popular' considera que "la prevención y posvención del suicidio debe adquirir en la ley una centralidad mucho más intensa, acorde con la gravedad singular del problema en Asturias, y con su condición de prioridad inequívoca de Salud Pública". En este sentido, recordó que Asturias se sitúa a la cabeza del país en tasa de suicidios.

Fernández Pardo subrayó que el proyecto de ley apunta a la transversalidad de la salud mental. Sin embargo, advirtió de que "esa transversalidad necesita acompañarse de políticas públicas en vivienda, empleo, educación, soledad, no deseada, envejecimiento, protección social y organización de actividades, lo que requerirá coordinación entre las diversas Consejerías aludidas con indicadores compartidos de seguimiento, algo no incluido en el documento".

La parlamentaria anunció que, una vez analizado el Proyecto de Ley de Salud Mental, el Partido Popular presentará enmiendas con el objetivo de mejorarlo y planteó un decálogo de medidas para reforzar y completar el contenido de la futura Ley de Salud Mental de Asturias.

Las prioridades son garantizar financiación suficiente y plurianual; situar la prevención del suicidio como prioridad real; reforzar la base científica y clínica de la ley; delimitar claramente las competencias profesionales; reforzar atención primaria y el acceso a especializada; dar una respuesta específica a infancia, adolescencia y casos complejos; proteger al paciente y también al profesional; garantizar una cartera completa de tratamientos; reforzar la participación con garantías técnicas; e implantar evaluación y control parlamentario efectivo.

La portavoz de Sanidad señaló que para el PP el texto solo será defendible "si se corrige en tres puntos capitales: la suficiencia de la memoria económica; la prioridad explícita de la prevención del suicidio; y el refuerzo de los mecanismos de garantía, evaluación y participación."

"El Partido Popular quiere convertir una ley de buenas intenciones en una ley de garantías reales para la salud mental de los asturianos", concluyó.