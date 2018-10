El PP se queda fuera de la Mesa de la comisión de investigación sobre el ERA pese a ser el grupo proponente

Publicado 15/02/2018 11:17:23 CET

Los 'populares' culpan a Foro de lo ocurrido y el PSOE dice que PP y podemos tenían un pacto pero "les salió mal la jugada"

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PP se ha quedado fuera de la Mesa de la comisión de investigación sobre la gestión del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), pese a ser el grupo proponente de la misma.

La comisión se ha constituído esta mañana y la sesión no ha estado exenta de polémica por la elección de los miembros de la mesa que finalmente será presidida por Rosa Espiño, de Podemos, contando con el socialista Marcos Escandón de vicepresidente y Diana Sánchez, de Ciudadanos como secretaria.

La explicación sobre los motivos por los que el PP se ha quedado fuera contra todo pronóstico, ya que suele ser el grupo parlamentario proponente el que ocupa la presidencia, es bien distinta por parte de los 'populares' y de los socialistas.

Así, el diputado del PP, Matías Rodríguez Feito ha explicado ante los medios que su grupo optó por ceder la presidencia de la comisión a Podemos "por cortesía parlamentaria", siendo su intención que la diputada del PP, Gloria García, quien ocupase la vicepresidencia. Pero ha sido una maniobra de Foro, según Matías Rodríguez, la que ha provocado que los 'populares' quedasen fuera.

"Nos hemos quedado fuera de la mesa porque Foro ha decidido aunar esfuerzos y unirse con IU y con el PSOE. Fuimos nosotros los que destapamos todo lo que está ocurriendo con el ERA y sorprende que Foro se alíe con quienes estafaron a los asturianos, a los mayores y sus familias", ha dicho Rodríguez Feito.

No obstante ha asegurado que "no importan los nombres" y su partido está dispuesto a trabajar, tal y como tenían previsto, de manera seria llamando a la comisión a todos aquellos que consideren necesario. "Será entonces cuando veamos lo que hace Foro", ha añadido Matías Rodríguez, que ha indicado que el partido de Francisco Álvarez Cascos está "desorientado y no sabe a quien apoyar" .

Bien distintos son las explicaciones sobre lo ocurrido que ha ofrecido la socialista Nuria Devesa, que ha asegurado que lo que pasó en la sesión constitutiva de la comisión ha sido "subrrealista y ridículo" al quedar el grupo proponente fuera de la mesa.

El PSOE atribuye lo ocurrido a un "pacto entre el PP y Podemos que hoy ha quedado en evidencia", pero que les ha salido mal porque "calcularon mal la jugada". "Querían dejar al PSOE fuera y les ha salido mal", ha dicho la diputada del PSOE que ha indicado que "PP y Podemos siguen pactando a oscuras, porque no les gusta hacerlo a la luz".