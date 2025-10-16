PP rechaza el derribo del monumento Héroes del Simancas e insta a Zapico a no patrimonializar a las víctimas

Monumento Héroes del Simancas, en el colegio de la Inmaculada, en Gijón. - EUROPA PRESS

Cuesta afirma que la obra ya fue adaptada para desvincularla de cualquier connotación ideológica

GIJÓN, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Gijón, David Cuesta, ha mostrado este jueves el "firme" rechazo de su partido a la pretensión del consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, de derribar el monumento de Manuel Álvarez Laviada situado en la fachada del Colegio de la Inmaculada, en homenaje a los Héroes del Simancas.

Cuesta, a través de unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, ha explicado que se trata de un monumento "que forma parte del entorno arquitectónico y de la fisonomía histórica del colegio, y cuyo valor patrimonial no puede ser eliminado de manera frívola por motivos puramente ideológicos".

A mayores, ha recordado que ya en su momento la obra fue modificada precisamente para adaptarla a la Ley y desvincularla de cualquier connotación ideológica.

Asimismo, ha afeado a Zapico y al Gobierno del Principado de Asturias que se preocupen por esta cuestión cuando hay en la región mayores problemas, como el que haya una tasa de paro juvenil que supera el 30 por ciento, así como la dificultad de acceso a una vivienda digna, el mantenimiento del peaje del Huerna o la paralización de las principales infraestructuras de la región, muchas de ellas en Gijón.

"Prefiere dedicar sus esfuerzos a convertir nuestros cementerios en escenarios de propaganda o en promover la destrucción de monumentos históricos con métodos iconoclastas que evocan más a los talibanes que a una democracia madura", ha criticado Cuesta.

Relacionado con ello, ha instado a dejar de utilizar la Guerra Civil como "cortina de humo" y de intentar "patrimonializar, más de ochenta años después, el sufrimiento de quienes vivieron la mayor tragedia colectiva de nuestra historia, vinculando de forma absurda a las víctimas de entonces con ideologías actuales".

"Basta ya de usar a esas víctimas -que pertenecen a todos los españoles, sin distinción de bandos- como arma política arrojadiza para dividir a la sociedad", han exigido desde el PP.