El PP reclama la devolución de las cuentas porque el Principado no quiso escuchar sus "enmiedas solventes"

OVIEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en la Junta General, Teresa Mallada, ha justificado la enmienda de devolución de su grupo al proyecto de presupuestos del Principado para 2021 porque el Gobierno del socialista Adrián Barbón no quiso escuchar sus enmiendas, que ha calificado de "solventes".

Durante su intervención en el pleno de totalidad, Mallada ha afeado el "despotismo ilustrado" del Ejecutivo autonómico que, sostiene, no ha escuchado a la sociedad asturiana para elaborar unas cuentas esenciales para un año "excepcional".

Además, ha lamentado que desde el Principado se echara en cara al PP que no hiciera "nada" para llegar a acuerdos cuando no pudo conocer el proyecto en tiempo y forma, y luego sus propuestas no quisieron ser debatidas por los socialistas.

"El fin no justifica los medios", ha afirmado, alertando de que no puede usarse la situación de "emergencia" para conseguir "cualquier acuerdo". Así, para Mallada, el objetivo debería ser que "ningún asturiano se quede atrás", por lo que ha animado al resto de grupos a "reflexionar" sobre las cuentas que van a apoyar.

Al respecto, la líder de los 'populares' asturianos ha señalado que para el Gobierno de Barbón era "más facil" convencer a varios partidos minoriatarios "que atender una propuesta seria y rigurosa del PP". "Barbón nunca ha querido negociar con el PP", ha dicho, para añadir que el presidente asturiano preferíria "negociar antes con Bildu" que con el PP, si Bildu estuviera representado en la Junta.

Según Mallada, las propuestas 'populares' se basan en atender las necesidades de los asturianos desde la "justicia" y no desde la "caridad". Así, ha calificado de "insuficiente" el fondo de rescate de 100 millones para sectores afectados por la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, a la vez que ha remarcado la necesidad de ayudas a los ayuntamientos y la industria electrointensiva.

"El Principado tendrá que compensar a las empresas ante las decisiones políticas de un Gobierno central de su mismo signo. El presidente debe pagar lo que no supo defender en Madrid, en un estatuto que está hecho a medida de nacionalistas", ha apuntillado.

La enmienda de devolución del PP se suma a otras tres enmiendas de totalidad para incrementar el Fondo de rescate COVID en otros 100 millones de euros; crear un fondo de compensaciones a los ayuntamientos dotado con 15 millones; y destinar hasta 40 millones de euros en ayudas a la industria electrointensiva.

Según Mallada, los 'populares' no pueden ser "convidados de piedra" ante la insistencia de los socialistas de continuar con "el mismo modelo fracasado" pese a la excepcionalidad de la situación.

La presidenta del PP de Asturias y portavoz partalamentaria considera que el Ejecutivo de Adrián Barbón ha demostrado con este proyecto presupuestario que es un gobierno de "chapa y pintura", y el propio Barbón un "presidente pladur".