El PP reclama recuperar la gratuidad del parking del Niemeyer y califica de "despropósito" su cesión a Ruasa

Dirigentes del PP en Avilés - PP

OVIEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado José Luis Costillas ha criticado este viernes en Avilés la pérdida del parking gratuito con el que hasta ahora contaba el centro Niemeyer, para "dárselo a una empresa pública de manera directa sin ningún tipo de licitación".

Según Costillas, las autoridades "han quitado a los usuarios la gratuidad de un servicio por el que ahora tendrán que pagar". Los 'populares' reclaman recuperar la gratuidad del parking exterior y la licitación pública del aparcamiento subterráneo para que los beneficios reviertan en el propio centro cultural, "y no solo sirvan para que una empresa pública haga caja".

"El Principado de Asturias decidió comprar el parking subterráneo del Centro Niemeyer a una empresa pública por más de 3 millones y medio de euros. Una compra que nadie había pedido y nadie había solicitado. Aquí solo gana Ruasa que cobrará un canon impuesto por convenio", apuntó Costillas, para quien la situación es aún más grave, ya que "el centro cultural no saca nada a cambio de esta operación, ni se verá la reinversión del cobro de una tasa a los usuarios en el propio centro o en su programación cultural".

En este sentido, el diputado popular reclama que, de cederse la gestión del parking subterráneo, se haga "a través de una licitación pública donde puedan venir todo tipo de operadores y donde los beneficios que se saquen de esa operación se reviertan en el propio centro cultural y en las actividades que se hacen".

Para Costillas, la acción llevada a cabo por el Ejecutivo del Principado al ceder directamente la gestión del parking del Niemeyer a la empresa pública, "es auténtico despropósito con el que perdemos todos los asturianos y, muy especialmente los avilesinos que ahora tendrán que pagar por un servicio que hasta ahora era gratis".

El portavoz de Cultura del PP quien, compareció esta mañana ante los medios junto a la portavoz del PP de Avilés, Esther Llamazares, quien lamentó que el gobierno del Principado "no sólo ampara la gestión opaca y oscura del gobierno de Avilés, sino que sube la apuesta todavía aún más".

"Avilés y Asturias tienen al Partido Socialista por castigo", ha criticado Llamazares tras lamentar que con la cesión del parking del Niemeyer "lo que se trataba era de salvar a Sepides inyectándole más dinero".

Para la portavoz del PP de Avilés esta operación es "un escándalo" más que se enmarca en una serie de "anomalías" que se han ido sucediendo desde la puesta en marcha del centro cultural.