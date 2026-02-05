El PP recrimina a Vipasa el estado "lamentable" de las viviendas de 'El Alfar'

Archivo - La diputada del PP Susana Fernández Arias - CAPTURA DEL CANAL DE YOUTUBE DE LA JUNTA GENERAL

GIJÓN, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Partido Popular en la Junta General del Principado de Asturias Susana Fernández ha criticado este jueves que la empresa pública asturiana Vipasa mantiene en un estado "lamentable" las viviendas de 'El Alfar', en Gijón, habitadas por personas con discapacidad.

"Es así como la Consejería y la Dirección General de Vivienda tiene residiendo a unos pobres chicos con enfermedades crónicas, viviendo entre humedades", ha alertado Fernández, según una nota de prensa del PP.

Esta ha afirmado que, a pesar de las constantes denuncias a Vipasa durante años, adjuntando fotos del "deplorable estado de techos, paredes y suelos en dormitorios y baños, con las ventanas de madera podrida, se ha hecho caso omiso, mientras la situación empeora".

Según la diputada 'popular', "Vipasa tiene por norma no contestar los correos ni atender las llamadas, puesto que el personal está sobresaturado". A mayores, ha afeado que la empresa regional diga que "no las van a arreglar porque no las consideran obras urgentes", ha afirmado.

"Nos preguntamos si van a esperar a que alguno de estos chicos con discapacidad de diferentes grados enfermen gravemente a causa de la humedad y de las condiciones en las que se ven obligados a vivir", ha llamado la atención.

Fernández, al tiempo, ha incidido en que por estas viviendas "nadie aparece a hacer una inspección técnica para evaluar la entidad de las humedades que vienen padeciendo hace años, y mucho menos cuentan con una debida atención en mantenimiento", ha agregado.

Ha contrapuesto esta situación, a las declaraciones del consejero Ovidio Zapico, en las que asegura que la vivienda debe entenderse como "un elemento clave para mejorar la salud de la ciudadanía".

Se ha preguntado, por este motivo, si este no conoce las condiciones "insalubres" en las que tienen que vivir los usuarios del parque público en general, "y estos pobres chicos en particular, por la falta de mantenimiento en los edificios de Vipasa".

A mayores, ha recordado que se ha incorporado de forma expresa la salud al texto de la Ley Autonómica de Vivienda "como uno de los principios rectores de estas políticas públicas".

"Resulta patente que al hacer estas desafortunadas declaraciones no estaba pensando en las condiciones en las que se ven obligados a vivir los jóvenes discapacitados que residen en estas viviendas de El Alfar I y II en la calle Senda del Arcediano 4 de Gijón al introducir la salud como principio rector en su anteproyecto de ley", ha agregado.