El PP reitera ante el Gobierno asturiano que no negociará las cuentas de 2026 si no se bajan los impuestos

OVIEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP no va a negociar los presupuestos regionales de 2026 si el Gobierno asturiano no baja los impuestos y retira la norma que está ahora en tramitación sobre el IRPF. Así lo han trasladado los dirigentes del PP en la primera reunión sobre las cuentas que ha tenido lugar este viernes.

En declaraciones a los periodistas tras la mencionada reunión, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha dicho que su partido no va a negociar los presupuestos regionales de 2026 mientras se mantenga en tramitación el proyecto de ley de IRPF que, a su juicio, "castiga" a los asturianos.

"Estamos ante un gobierno que acepta que está en un momento histórico de máximo nivel de ingresos, pero que no quiere bajar los impuestos a los asturianos y, por tanto, nosotros no podemos estar en ese planteamiento", ha señalado Queipo tras la primera reunión mantenida con el Gobierno asturiano sobre las cuentas de 2026.

El dirigente 'popular' ha insistido en que su partido es "partidario" de que se produzca en Asturias una rebaja generalizada de muchos impuestos para "compensar los gastos que tienen los asturianos en su día a día".

"Ante un gobierno que dice que tiene los mayores presupuestos de la historia, que salen de los bolsillos de los asturianos, hemos propuesto que se rebajen esos impuestos a los asturianos; ante su negativa, no vamos a negociar", ha subrayado.

Queipo ha advertido de que "la puerta está cerrada totalmente" para negociar los presupuestos mientras siga tramitándose ese proyecto de ley de IRPF, que a su juicio puede terminar siendo "redoblar la apuesta y someter a más el esfuerzo fiscal de los asturianos".

"Salvo que nos sorprenda el Gobierno con una retirada de ese proyecto de ley en estas semanas de tramitación, el Partido Popular no se va a sentar a hablar de nada que tenga que ver con este presupuesto", ha zanjado.

El dirigente popular también ha cuestionado la fiabilidad de las cifras que pueda manejar el Gobierno, al recordar que el año pasado se equivocaron en cientos de millones de euros en la estimación de ingresos.