El PP responsabiliza al Gobierno de Barbón de la pérdida de fondos para el centro TIC en El Entrego

OVIEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular de Asturias, Rafael Alonso, ha responsabilizado este jueves al Gobierno de Adrián Barbón de la pérdida de fondos para el centro TIC en El Entrego y ha lamentado que las Cuencas Mineras pierdan la oportunidad de dotar a esta zona de un centro ambicioso.

Alonso acusa directamente el Gobierno de Adrián Barbón de "tomar el pelo a vecinos y empresas" y de "dejar escapar una oportunidad histórica por la nefasta gestión en otro proyecto más que acumula retraso tras retraso".

Recordó el diputado que el pasado mes de mayo, los populares ya advirtieron del riesgo de la pérdida de estos fondos ante nuevos retrasos en la licitación del mismo. En aquel entonces, el propio Alonso instó al Principado a aportar más dinero para mantener el proyecto inicial ya que, "la remodelación de la que hablaba el Ejecutivo autonómico se traducía en un centro de menores dimensiones porque el dinero no daba para la ejecución del inicialmente previsto", una alerta que hoy se ha vuelto una realidad.

"Si el Gobierno de Barbón hubiera incrementado su aportación cuando le advertimos, no habría sido necesario reducir el proyecto a la décima parte de lo previsto. Deberían avergonzarse de su nefasta gestión", señaló Alonso, quien, además, acusa al Ejecutivo socialista de "aprovechar el verano para que no se note mucho la burla a los vecinos de San Martín del Rey Aurelio, repitiendo la noticia del año pasado".

Para el diputado del PP el recorte de la cuantía del proyecto "responde a la desesperación del Gobierno del PSOE por la necesidad de cumplir los plazos que asumieron cuando aceptaron que se incluyera financiación europea", y denuncia que "más que un éxito, este recorte tanto en el proyecto como en el dinero destinado al mismo, es la prueba evidente de la pésima gestión del Gobierno de Barbón y una auténtica tomadura de pelo".

La denuncia del PP ante el recorte presupuestario para el centro de empresas TIC en El Entrego también se extiende a nivel municipal. El presidente y portavoz del PP de San Martín del Rey Aurelio, José Manuel Pimentao, expresó su preocupación por la falta de información facilitada por el alcalde, José Ramón Martín Ardines, sobre "el recorte brutal de la obra".

En este sentido, Pimentado denuncia que los populares siempre se encontrasen con "un muro de silencio" en cada uno de los plenos en los que le preguntaban al regidor sobre ampliación del centro TIC. "Es inaceptable que se oculten a la ciudadanía datos tan relevantes y que se pretenda maquillar la realidad con anuncios triunfalistas", apunta y defiende que "los vecinos de San Martín merecen saber la verdad sobre este proyecto y sobre la gestión de sus recursos".