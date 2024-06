El PP saca adelante su propuesta para regular los almacenes de baterías con el apoyo de Vox, Foro y Tomé

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta General ha aprobado la iniciativa del PP que pide regular la instalación de sistemas de almacenamiento de energía con baterías (SAEB) en el Principado bajo criterios de transparencia homologados para todo el territorio, permitiendo su instalación únicamente en suelo industrial y estableciendo una distancia mínima de seguridad respecto de su ubicación a viviendas, masas forestales y explotaciones ganaderas.

La propuesta del PP también recoge adaptar las normas de ordenación y planeamiento del Principado a la proliferación de estos parques con garantías de seguridad para las personas y el medio ambiente, en un plazo máximo de tres meses y establecer una moratoria en la tramitación de las autorizaciones de instalación de los SAEB, en tanto no estén en vigor las normas de planeamiento incluyendo los procedimientos en curso.

La iniciativa ha sido defendida por el diputado del PP, Luis Venta, que ha cargado contra la ministra Teresa Ribera y el presidente del Principado por querer "colar y meter a calzador cientos de almacenes de energía en baterías".

"Está en nuestras manos que no se especule con esta comunidad autónoma, que no se especule con Asturias, y dejar claro que Asturias no se vende", ha indicado el diputado del PP, que ha recordado que son al menos 170 solicitudes de proyectos conocidos, la mayoría en suelo, agrícola y por tanto en el medio rural asturiano.

Y a esta situación se ha llegado según el PP por la dejadez del Gobierno asturiano que hace que se vea la región por parte de los promotores que ven en Asturias un chollo normativo.

La propuesta del PP ha contado con las enmiendas de los diputados del Grupo Mixto, Covadonga Tomé y Adrián Pumares que han apoyado la iniciativa, al igual que lo ha hecho Vox, logrando así los 23 votos a favor.

En cambio no ha aceptado el PP las enmiendas de IU-Convocatoria por Asturias al considerar Luis venta que "lo que pretenden es una posible instalación en suelo agrario y sin plazos ni moratoria en la autorización de las ya actuales y futuras". Tampoco ha aceptado el PP la votación por puntos como le reclamaba PSOE e IU, lo que ha provocado el voto en contra de ambos grupos.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, René Suárez, ha asegurado que el Gobierno, y así lo comparte su Grupo Parlamentario Socialista, ya trabaja para definir los espacios más adecuados y las prescripciones que permitan conciliar los intereses de todas las partes, para conciliar las diferentes posiciones demandadas por los promotores de inquietud social de los vecinos y la preocupación por parte de los ayuntamientos.

"Se debe de compatibilizar, precisar en qué sitios parecen más recomendables y de qué forma y manera se pueden conciliar los intereses de unos y otros. Y también, en base a ello, agilizar, dar la solución en el menor tiempo posible", ha indicado el socialista.

Suárez ha criticado la actitud del PP que optando por el camino de la demagogia, desde la ausencia total de responsabilidad en la gestión, han ido por un camino fácil de decir a todo el mundo lo que quiere escuchar. "Ustedes están en instrumentalizar, en demagogia y en polarizar. Lo ha demostrado. Pediremos la votación por puntos. Estoy seguro que no nos la van a dar en esa demostración de que pretenden instrumentalizar", ha incidido Suárez.

Parecida ha sido la postura de IU-Convocatoria por Asturias, cuya portavoz, Delia Campomanes, ha querido dejar claro que el Gobierno del Principado no va a autorizar la construcción y explotación de ninguna instalación de almacenamiento independiente de baterías antes de que se apruebe en la comunidad autónoma una normativa que ordene y regule sus emplazamientos.

"Además quiero dejar claro que esa norma que se apruebe no permitirá la instalación en aquellos lugares en los que objetivamente amenaza la seguridad de las personas, de las viviendas o del medio ambiente o ponga en riesgo las actividades tradicionales del medio mundo rural", ha dicho Campomanes.

No obstante ha lamentado "la demagogia que muestra la derecha al respecto" y ha indicado que al no aceptar sus enmiendas ni aceptar la votación por puntos lo que les quieren decir es que "no tienen ninguna intención ni voluntad de acordar, sino de instrumentalizar este tema como arma arrojadiza contra este Gobierno". "Nosotros a su polarización no vamos a jugar, ni vamos a jugar con los vecinos por un puñado de votos", ha manifestado la diputada de IU.

ENMIENDAS ACEPTADAS DEL GRUPO MIXTO

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha indicado que si bien los almacenes de baterías son necesarios, el conflicto surge cuando la mayor parte de los mismos se proyectan en zonas del medio rural y ha mostrado el apoyo a la propuesta.

"Nosotros queremos una transición energética, pero no cualquiera, sino una que cuente con los asturianos por eso propusimos una de nuestras enmiendas que es precisamente la participación en la toma de decisiones del tejido social de los territorios representado en las asociaciones y plataformas de vecinos. Lo mismo que propusimos modificar el plazo previsto para la publicación de las normas de ordenación y planeamiento prolongándolo a seis meses ", ha dicho.

También el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, ha votado a favor de la iniciativa y ha destacado que en modo alguno se puede permitir permitir, bajo ningún concepto, que se sitúen estas baterías, estos parques de baterías, cerca de núcleos de población, ya sean esos núcleos de población en las grandes ciudades o ya sean esos núcleos de población en el medio rural.

Por parte de Vox, la diputada Sara Álvarez, ha defendido la necesidad de contar con esos almacenes de baterías y ha indicado que se hace urgente la regulación de estas instalaciones.