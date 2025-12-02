El PP ve "absolutamente inaceptables" las partidas destinadas en los Presupuestos del Principado para la ciudad

Archivo - El presidente del PP de Gijón y diputado regional en la Junta General del Principado de Asturias, Andrés Ruiz, en rueda de prensa en la sede gijonesa de los 'populares'. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Gijón, Andrés Ruiz, considerado este martes "absolutamente inaceptables" las partidas destinadas al municipio gijonés en el proyecto de Presupuestos del Principado de Asturias para 2026.

"Son unas cuentas diseñadas para reírse de los gijoneses y seguir castigándolos por haber dado la espalda electoralmente al Partido Socialista", ha asegurado Ruiz, según una nota de prensa del PP.

"Las inversiones en Gijón se desploman en 46 millones de euros, pasando de los 77,6 millones prometidos -pero no ejecutados- este año, a apenas 31,8 millones en el proyecto presupuestario para 2026. Barbón ha abandonado a la ciudad, y ese abandono se refleja claramente en el enorme agujero inversor que dejan estas cuentas", ha llamado la atención el también diputado regional 'popular'.

Este ha incidido en que, de los 1.081 millones de euros previstos para toda Asturias, Gijón solo recibe 31,8 millones de euros. Esto, a su juicio, significa que una ciudad donde vive más de una cuarta parte de los asturianos solo accederá al 2,94 por ciento de la inversión.

Ha remarcado, por otro lado, que algunas partidas vuelven a incluirse por no haberse ejecutado en su momento, como varios fondos MRR o partidas inversoras en centros educativos que ya se incumplieron en el pasado, según Ruiz.

En este apartado, ha destacado el "incumplimiento reiterado" con el hospital de Cabueñes y el retraso en la ejecución de su ampliación.

Con respecto a la intermodalidad de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales del Principado de Asturias (Zalia), se lleva apenas 43.000 euros "que no dan ni para limpiar los matojos que nacen fruto del abandono socialista sobre esta infraestructura esencial para la economía asturiana", ha señalado.

Asimismo, ha incidido en que incluyen una partida de poco más de un millón de euros para las obras de derribo y urbanización del viaducto de Carlos Marx, que el Gobierno central denomina la 'Fase 1 de la Estación Intermodal'.

Ruiz ha indicado que esta demolición no implica que se esté construyendo la citada estación. "Únicamente sirve para dilatar el Plan de Vías y perpetuar la estación provisional que padecemos desde hace una década", ha recalcado.

Por su parte, la portavoz municipal del PP y vicealcaldesa gijonesa, Ángela Pumariega, ha afirmado que "estos presupuestos son una pésima noticia para Gijón porque vuelven a situar a nuestro concejo en el furgón de cola de las prioridades del Gobierno de Barbón".

"Directamente nos espeta una reducción de casi el 47 por ciento en las inversiones específicas para Gijón respecto a 2025", ha recriminado Pumariega al Gobierno asturiano.

A su juicio, con este "recorte" el Principado está renunciando a acompañar el esfuerzo que desde el Ayuntamiento están haciendo para modernizar la ciudad, mejorar los barrios y reforzar los servicios públicos.

"Cuando una ciudad que aporta tanto en términos de población, actividad económica y empleo recibe unas cuentas tan raquíticas, el mensaje es muy claro: el Principado prioriza el ataque a un Gobierno cuyo signo político no le gusta y no duda para ello en sacrificar los intereses de los ciudadanos", ha considerado.

La vicealcaldesa gijonesa ha adelantado que desde el Grupo Municipal Popular van a exigir una rectificación y van a trabajar con sus compañeros del Grupo Parlamentario en la Junta General para presentar enmiendas que supongan "más inversión, más justicia y más equilibrio territorial para Gijón".

"No vamos a resignarnos a que 2026 vuelva a ser un año perdido para los grandes proyectos que esta ciudad necesita", ha advertido la portavoz municipal del PP.