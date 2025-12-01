El PP ve las cuentas "decepcionantes" y cree que no dan respuesta a las necesidades de los asturianos

Archivo - El diputado del PP de Asturias, Andrés Ruiz. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, Andrés Ruiz, ha manifestado este lunes que para su formación, "tras hacer una primera revisión de los presupuestos generales de 2026, estas cuentas vuelven a resultar decepcionantes y no dan respuesta a las necesidades e inquietudes de los asturianos".

El 'popular' ha indicado que como ya advirtieron en su día, el incumplimiento de la regla de gasto "lastra la capacidad económica de este presupuesto", obligando a contener las previsiones de gasto para poder cumplir con las normas de estabilidad presupuestaria. Una contención que afecta principalmente a la inversión, que "queda prácticamente congelada en unos presupuestos que siguen incrementando el gasto corriente".

Así, ha destacado Andrés Ruiz, que como consecuencia, la capacidad inversora para este ejercicio es inferior a la de 2025. Pero además lamenta el PP que la fiscalidad continúa siendo de las más altas de España, "especialmente para las rentas medias y para las herencias".

"Resulta especialmente llamativo que no se contemple ningún beneficio fiscal en el impuesto de transmisiones patrimoniales para la adquisición de la vivienda habitual, más aún en un contexto de crisis de acceso a la vivienda", dijo Ruiz.

En definitiva, considera el PP que se tratan de unos presupuestos lastrados por el incumplimiento de las reglas fiscales que reducen la capacidad inversora y mantienen una elevada presión fiscal sobre los asturianos; unas "cuentas decepcionantes, concebidas para satisfacer a los partidos situados a la izquierda de la izquierda".