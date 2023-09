El PP ve "inadmisibles" las declaraciones de Llamedo que se permite "casi insultar" al Arzobispo sin haber ido a la misa

OVIEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del Partido Popular de Asturias, José Agustín Cuervas-Mons, ha considerado "inadmisibles" las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, que sin "haber estado presente en la misa de Covadonga se dedica casi insultar al Arzobispo, Jesús Sanz Montes, casi llamándolo machista y cavernícola".

Cuervas-Mons, en declaraciones a los medios, ha indicado que el Arzobispo de Oviedo "tiene todo el derecho de expresarse de la manera que quiera" y ha cargado contra el "feminismo de salón que practican algunas socialistas".

"La realidad es que, como siempre, el PSOE intenta politizar todo, hasta el Día de Asturias y lo hacen para que no se hable de lo importante. En la propia homilía de hoy recordaban parte de esto. Lo que quieren es que no se hable de que están con prófulos de la justicia, que no se hable de que van a pactar con fuerzas políticas que son herederas del terrorismo de ETA. Y luego, la verdad es que muchos españoles y asturianos estamos cansados de ese feminismo, de salón que practican algunas socialistas", ha indicado Cuervas-Mons.

Así, ha insistido el dirigente 'popular' en que "es inadmisible que una vicepresidenta de un Gobierno que representa a todos los asturianos se dedique en el Día de a politizar y a polemizar con el Arzobispo".

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo criticó al Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, por utilizar Covadonga "como una caverna reaccionaria" con "machismo cargado de incienso" y ha asegurado que con las palabras que dijo hoy en su homilía vuelve a demostrar, que está totalmente alejado de la sociedad asturiana.