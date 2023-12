El PP ve a Sánchez "heredero del sistema laboral que expulsa a los jóvenes" y le pide medidas diferentes

OVIEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General Andrés Ruiz ha llamado este miércoles al consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, Borja Sánchez, "heredero del sistema laboral que expulsa a los jóvenes" y le ha pedido políticas diferentes para combatir la "tradición que ha arruinado a Asturias".

El consejero ha comparecido ante los diputados en la comisión de Hacienda para presentar las cuentas de su departamento de 2024. Durante el turno de fijación de posiciones, el parlamentario 'popular' ha apremiado a Sánchez a "dar soluciones" a los datos de empleo en Asturias frente a un mercado laboral que "presenta signos de agotamiento". Desde el verano, ha agregado, se han destruido 5.700 empleos, situándose el "paro real" de Asturias en 68.500 parados, con una pérdida de 13.000 autónomos en la última década.

Con estos datos, Ruiz ha remarcado que, si bien Sánchez asume estas competencias por primera vez, Adrián Barbón lleva gobernando cuatro años, y el PSOE suma "la cuarta década del cambio socialista". Con todo, el diputado del PP espera que el presupuesto anunciado "sea una realidad" y no termine siendo "el típico villancico socialista" de "mentira sobre mentira".

Desde Vox, el diputado Gonzalo Centeno ha señalado que su grupo está a favor de fomentar la innovación tecnológica y la investigación, pero ha rechazado la creación de organismos "en los que no se ven resultados". Considera Centeno que "engordar más" estos organismos, refiriéndose al Serida entre otros, "es un crimen al bolsillo de los asturianos".

En materia de empleo ha indicado que sin un mercado laboral en el que las empresas creen trabajo "no hay futuro" para Asturias. "Nos asfixian a impuestos y luego comprobamos que hay que salir fuera de la región para encontrar trabajo", ha lamentado.

Desde el Grupo Mixto, el diputado de Foro Adrián Pumares ha reconocido que la consejería liderada por Borja Sánchez es "donde hay más voluntad de no seguir las inercias y de cambiar las cosas", y ha valorado positivamente la mayor parte del presupuesto.

Pumares se ha referido a las partidas destinadas al Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias o a la absorción del Serida por parte de Ciencia. Ve, sin embargo, cuestiones que "se quedan cortas", como la partida para los autónomos rurales.

Por su parte las diputadas de los dos partidos que sustentan el gobierno asturiano, PSOE y Convocatoria por Asturias-IU, han aplaudido las cuentas de Ciencia.

Así, Delia Campomanes (IU) ha explicado que su grupo quiere "impulsar una cultura científica que fomente el espíritu crítico, la creatividad y el emprendimiento". Se ha mostrado convencida de que "la ciencia es una inversión rentable, que genera beneficios económicos, sociales y ambientales, y que contribuye al progreso y al bienestar de Asturias".

En materia de empleo y formación, ha aplaudido que el presupuesto destine casi un tercio de sus recursos a modernizar el Sepepa y a las políticas públicas de empleo, teniendo en cuenta el alto paro juvenil en Asturias.

Finalmente, la diputada del PSOE Ana Isabel Puerto ha destacado que las cuentas de Ciencia inciden "acertadamente" en los principales retos de Asturias, afrontando el crecimiento económico a través de la apuesta por una sociedad del conocimiento, impulsando la innovación y apoyando a empresas, pymes y autónomos.

La parlamentaria socialista ha destacado las inversiones en innovación, las partidas para la agencia Sekuens o el incremento presupuestario del Serida. También ha valorado positivamente el presupuesto para la Universidad, que "con 182 millones mantiene y asegurará su suficiencia económica y financiera".

Ha cerrado la comisión el consejero Borja Sánchez, quien ha asegurado que su departamento trabajará para que los "síntomas de agotamiento" del mercado laboral a los que se refirió el PP sigan teniendo la misma evolución. No obstante, ha indicado que algunos de los datos proporcionados por el diputado 'popular' "no son precisos", sobretodo el referido al número de autónomos perdidos en la última década. "No por mucho repetir una cosa al final es verdad", ha dicho.