El PP ve en la veda del salmón una "traición a Asturias y a los pescadores"

Archivo - El diputado del PP en la Junta General, Luis Venta. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General Luis Venta ha criticado este miércoles la veda del salmón anunciada por el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, para la temporada 2027. A juicio del diputado, supone una "traición a Asturias y a los pescadores" además de ser "otro fracaso político" del Gobierno socialista.

En una nota de prensa, Venta ha cargado contra el Ejecutivo por "acabar con un icono de Asturias" y hacerlo "con cobardía, con traición, con oscurantismo y sin diálogo con el sector".

El parlamentario 'popular' ha lamentado que se prohiba la pesca del salmón en los ríos de Asturias mientras los depredadores de los ríos "seguirán teniendo vía libre". Los obstáculos que dificultan el remonte, ha agregado, "seguirán presentes" y, mientras, "las asociaciones de pescadores, que han hecho un gran trabajo de repoblación estos años, corren el grave riesgo de desaparecer".

En su opinión, la prohibición es una "huida hacia adelante" de un gobierno "resignado, incapaz y sectario" que prefiere vedar el salmón para "esquivar sus responsabilidades políticas" después de 40 años "señalando a los pescadores como responsable de la disminución de salmones". "Barbón ya tiene otro hito en su haber: el salmón ya es historia para Asturias", ha zanjado.