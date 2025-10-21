El PP vincula la marcha de Ángel López al caso de las contenciones mecánicas en menores con ingresos psiquiátricos

Archivo - La diputada del PP, Pilar Fernández Pardo, en la Junta General. - PP - Archivo

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular Pilar Fernández Pardo, ha vinculado este martes la destitución del director general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, Ángel López, con el caso de las contenciones mecánicas en menores con ingresos psiquiátricos.

En una nota de prensa, Fernández Pardo ha explicado que la destitución del alto cargo de la Consejería de Salud se produce pocos días después "del eco y la alarma social" provocadas por la comparecencia en la Junta General, el pasado jueves, de la joven Nerea Peláez, que relató las prácticas que sufrió en el Hospital San Agustín de Avilés cuando era menor edad.

La afectada explicó en sede parlamentaria que en dos ingresos que sufrió en 2021 y 2022, fue sometida a contencinoes mecánicas "todos los días durante más de diez horas", siempre que iba a quedar sola.

"La responsabilidad del Gobierno de Barbón en este caso es indudable, y ha puesto de relieve una realidad que muchos profesionales y pacientes vienen denunciando, pero cinco días después del testimonio de Nerea Peláez, ni la consejera ni nadie del Gobierno han ofrecido explicación alguna", ha aseverado la diputada del PP.

La parlamentaria popular ha indicado que las contenciones mecánicas prolongadas en salud mental no son un fallo puntual, "sino que se siguen produciendo en la actualidad, y suponen una clara vulneración de los derechos humanos en el sistema público sanitario asturiano".

Si bien Fernández Pardo reconoce la destitución de Ángel López, considera que "la gravedad del caso requiere mayores responsabilidades, si de verdad interesa la salud mental de los jóvenes y los menores de edad". Así las cosas, pedirá "explicaciones inmediatas" a la consejera de Salud, Concepción Saavedra.