PP y Vox dicen que las cuentas de Bienestar son "más de lo mismo, un corta y pega a peor"

Comisión de Hacienda en la Junta General. - PRINCIPADO

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentario de PP y Vox han manifestado este viernes que los presupuestos de Bienestar y Derechos sociales son "más de lo mismo", "un corta y pega a peor" y son la muestra de "un sistema que está gripado y bloqueado, que es incapaz de dar respuesta a esta Asturias real".

Ha sido en el turno de fijación de posiciones de la comisión de Hacienda en la que la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco y su equipo han dado cuenta del presupuesto de su área para el próximo ejercicio.

Desde el PP, Beatriz Polledo ha incidido en que los presupuestos del PSOE son "más de lo mismo, más impuestos y peores servicios". "Eso sí, prioridad absoluta del señor Barbón para mantener la estructura de poder para que Asturias continúe atrapada en el régimen socialista, un régimen viejo agotado y completamente gripado", dijo.

Polledo ha asegurado que "seis años de Barbón y el balance de los servcios y derechos sociales es "devastador" y Asturias está "siempre a la cola, siempre tarde y siempre mal". "Bajo la propaganda del escudo social, la realidad es devastadora", dijo la diputada del PP.

En la misma línea la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco ha manifestado que estos son los presupuestos de "los objetivos", unas cuentas "inútiles, un copia y pega modificado a lo peor" y ha cargado contra el PSOE, "un partido acosador, cargado de puteros, que usa a las mujeres como algo decorativo en los presupuestos".

También ha criticado Vox que el Gobierno apruebe estos presupuestos con el apoyo de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé. "Una persona que está en esta Cámara, diputada, que vino y entró por un partido político, le echaron del mismo, ahora representa a otro que no concurrió en las elecciones, y esto cómo se llama, se llama perversión del sistema y ustedes, el PSOE, son cómplices de esta perversión del sistema porque es la pieza fundamental para aprobar unos presupuestos que en el caso de la Consejería de Servicios Sociales, son los presupuestos de los objetivos", dijo la diputada de Vox.

La diputada del PSOE, Isabel González Cachero, ha lamentado la intervención de la diputada del PP a la que ha calificado de "vocera del apocalipsis que año tras año hace la misma intervención". Ha considerado la diputada socialista que las que hoy se han expuesto son "unas cuentas que dan respuesta a nuevas formas de vulnerabilidad, a demandas sociales en evolución y suponen un estado de bienestar más fuerte e inclusivo, que es el objetivo común de este Gobierno, que atiende a los principios progresistas y reformistas que inspiran esta acción de Gobierno".

"Gracias a todo el equipo y a todos los trabajadores de los servicios sociales en general, que día a día atienden a toda la gente que se acerca con una necesidad", dijo.

Por su parte el portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha defendido las cuentas del Gobierno regional que "no sólo no se ha recortado o congelado derechos, tal y como ocurre en las comunidades autónomas gobernadas por la derecha, muy al contrario, ha decidido blindar esos derechos sociales".

Vegas también ha replicado a Vox que "el único diputado en activo en el Congreso de los Diputados condenado en firme por violencia de género es de su formación". "Son ustedes una desgracia no solo para las mujeres de este país, sino para la democracia en este país, le replicó.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha recordado que esta consejería, la de Bienestar "tienen en sus manos un material muy sensible que a les importa y mucho". Ha indicado Tomé que les hubiese gustado algunos incrementos en algunas partidas y les alegran los que registran otras partidas, como la de Cooperación al Desarrollo.