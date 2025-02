PP, Vox y Foro cargan contra el Gobierno de Barbón por su "vergonzosa entrega a Sánchez" al aceptar la quita de deuda

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PP, Vox y Foro han criticado este miércoles la aceptación por parte del Gobierno asturiano de la propuesta de condonación de la deuda. "Vergonzoso, bochornoso, seguidismo y sumisión de Barbón a Sánchez o falsa quita" han sido sólo algunos de los calificativos empleados por los portavoces de los tres grupos parlamentarios en rueda de prensa.

Desde el PP, su presidente y portavoz parlamentario, Álvaro Queipo, ha lamentado que con la aceptación de esta "falsa quita", Barbón ya no solo hace seguidismo de Sánchez sino que además intenta engañar a los asturianos por el camino".

"Ningún asturiano va tener una quita de su deuda, al contrario se incrementa deuda por asturiano que tenemos que pagar a futuro porque tenemos que asumir la deuda de las CCAA que no han sabido gestionar sus cuentas. Los millones que cuesta la television catalana o las 21 embajadas que tiene por el mundo lo vamos a pagar los asturianos", dijo Queipo.

Pero además el presidente del PP asturiano ha indicado que con la aceptación de esta propuesta unilateral del Gobierno de Sánchez, los socialistas asturianos están rompiendo el pacto firmado hace cinco años en la Junta General con el consenso de todos los grupos --a excepción de Vox-- que defendía que la condonación de la deuda fuese igualitaria.

"Hoy el pacto queda roto, este reparto no es igualitario, a un catalán se le hace una quita de deuda un 60% superior a la que se le hace a un asturiano y esto es un ataque directo a Asturias y rompe por completo lo pactado en 2020", dijo Queipo que ha indicado que "ninguno de los predecesores de Barbón aceptaría este pacto, porque aunque fuesen socialistas verían que es injusto para Asturias". "Asturias necesita un presidente y hace mucho que no lo tenemos", concluyó Queipo.

NINGÚN ASTURIANO BENEFICIADO

Por su parte la portavoz de Vox, Carolina López ha lamentado que Asturias sea la comunidad autónoma socialista más afectada y perjudicada en este reparto, que no supone una desaparición de la deuda ni mucho menos.

"Cada asturiano va a tener que asumir casi 200 euros de deuda para beneficiar al final a Pedro Sánchez. Con lo cual, la sumisión de Adrián Barbón a Pedro Sánchez no sirve para nada, solo para castigar aún más a los asturianos. Donde ya tenemos pocos castigos, pues tenemos uno más", dijo López.

López ha añadido que la presencia del consejero de Hacienda este miércoles en Madrid no es más que "un teatrillo más, una sumisión más del gobierno de Adrián Barbón, de la que ni siquiera están de acuerdo al menos tres expresidentes socialistas, como son Trevín, Rodríguez Vigil o Javier Fernández".

"Es puro chantaje y teatro, así que Barbón, que no nos venda la moto, porque esto no beneficia a Asturias ni a los asturianos en ningún aspecto", concluyó López.

En la misma línea el diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, ha indicado que está "abochornado por esta nueva sumisión de Adrián Barbón" y ha indicado que Barbón y Peláez pueden hacer lo que quieran, pero "lo que no pueden bajo ningún concepto es utilizar al Principado de Asturias para cuestiones del PSOE.

"Es una auténtica vergüenza lo que estamos viviendo. Asturias es gravemente perjudicada porque ha tenido un comportamiento muy ortodoxo y no ha visto cómo se desboca la deuda. Pero es que además luego la cuantía no la entiende nadie. Y el Gobierno de Asturias no nos puede decir, por un lado, decir no, estamos en desacuerdo con el reparto, pero vamos a votar a favor. Parece que no tiene mucho sentido", indicó Pumares.

EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA MUESTRA SU APOYO AL GOBIERNO

Por su parte la portavoz del grupo parlamentario del PSOE, Dolores Carcedo, ha trasladado el respaldo del Grupo a la postura que el Gobierno asturiano lleva a la reunión del CPFF apoyando la condonación de deuda propuesta por el Ministerio.

Carcedo ha recordado que en el año 2008 se llevaron a cabo "recetas de austeridad equivocadas, con recortes sin medida y un centralismo autoritario a la hora del reparto de los recursos que asfixiaron a las CCAA". Así ha manifestado que de lo que se trata por lo tanto con esta propuesta es de "compensar el esfuerzo de aquel momento que hicieron las CCAA y casi que en solitario del que se desentendió el gobierno central", dijo.

"La posición del PP no cambió tampoco mucho porque en aquel momento nos restringían las posibilidades presupuestarias y ahora, cuando hay posibilidades de que las CCAA tengamos más recursos, cuando intentan flexibilizar las reglas fiscales, por ejemplo, el objetivo del déficit, o en este caso, cuando quieren aportar más recursos para que se mejore la situación financiera, también parece que van a decir no", dijo Carcedo.