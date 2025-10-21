La Preba de la Sidra de Gascona, galardonada con el Premio Nacional de Hostelería

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Preba de la Sidra de Gascona, de Oviedo, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Hostelería, en la categoría de 'Empresa hostelera destacada en la promoción de la cultura y la gastronomía'.

Desde Hostelería de Asturias (Otea) han destacado en nota de prensa el "hito" que supone por poner en valor "la singularidad de la sidra natural y el esfuerzo colectivo de la hostelería asturiana".

La Preba de la Sidra de Gascona ha celebrado ya 25 ediciones. Organizada por la Asociación de Sidrerías de Gascona, Otea y el Ayuntamiento de Oviedo, esta fiesta "promueve incansablemente la sidra natural asturiana y el ancestral arte del escanciado, elementos clave de la Cultura Sidrera, recientemente reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad", según Otea.

La organización hostelera ha resaltadao que el jurado ha valorado "cómo La Preba combina catas populares y profesionales, implicando a miles de asistentes y a los llagares participantes, dinamizando así la hostelería local, atrayendo a más de 10.000 visitantes y generando un impacto económico y mediático significativo".

Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, la Preba de la Sidra de Gascona es "un ejemplo de colaboración sectorial y liderazgo asociativo que ensalza la tradición y se adapta con innovación, transmitiendo valores y raíces a las nuevas generaciones".

La gala de entrega de estos galardones se celebrará el próximo 4 de noviembre en Castellón, en un evento que reunirá a hosteleros, empresarios, cocineros, periodistas y diversas entidades que apuestan por potenciar y mejorar el sector, construyendo su futuro desde la excelencia.