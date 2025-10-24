Los precios industriales suben un 2,1% en septiembre en Asturias

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los precios industriales en Asturias aumentaron un 2,1% en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, 1,8 puntos más que la media nacional, que subió un 0,3 por ciento, según los datos publicados este viernes por el INE recogidos por Europa Press.

Asturias ha registrado el tercer mayor aumento en la evolución de los precios industriales del país que subió en doce comunidades, cayó en cuatro y se mantuvo estable en una, la Comunidad de Madrid.

Las tasas más altas se dieron en La Rioja (3,1%) y Canarias (2,8), solo estas dos comunidades están por delante del Principado de Asturias (2,1); mientras que Andalucía (-3,6), Castilla-La Mancha (-1,1) y Extremadura (-0,4) presentaron las tasas más negativas.

El mayor descenso de los precios industriales en comparación con los datos de septiembre de 2024 se dio en la partida de energía (-1,8%), seguido de los bienes intermedios (-1%); mientras que subieron en bienes de equipo (1,8%) y en bienes de consumo (3,2%).

DATOS NACIONALES

En el conjunto nacional, los precios industriales subieron un 0,3% en septiembre en relación al mismo periodo de 2024, tasa 1,9 puntos superior a la del mes anterior.

Con la tasa interanual del noveno mes de 2025, la inflación del sector industrial vuelve a terreno positivo después de haber caído un 1,5% en agosto, cuando rompió con dos meses de subidas.

La subida de la inflación industrial en septiembre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que aumentaron su tasa anual 5,6%, hasta el 0,6%, debido a que los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica bajaron menos que en septiembre de 2024. A ello se suma el repunte de los precios del refino de petróleo, que en el noveno mes del año anterior registraron una caída.

Por su parte, el repunte en la tasa anual de los bienes de consumo no duradero, que subió tres décimas y se situó en el -0,8%, se explica por el incremento de los precios en la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, un aumento superior al registrado en septiembre del año anterior.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en septiembre una tasa del -0,1%, dos décimas más que en agosto y 0,4 puntos por encima del índice general.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto), los precios industriales disminuyeron un 0,4% por el abaratamiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica (-3,2%) y la producción de gas (-2,1%), entre otros factores.