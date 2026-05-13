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OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros en la tecnología de nueva generación para la secuenciación de ADN, han sido galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026. El jurado ha leído el fallo este miércoles a las 12.00 horas en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo.

Balasubramanian y Klenerman idearon la NGS basada en "secuenciación por síntesis" en un chip (flow cell), que permite leer miles de millones de fragmentos de ADN en paralelo, de forma rápida y barata. Esta nueva tecnología ayudo a secuenciar muy rápido el Covid-16.

Dividen el ADN en muchos fragmentos cortos, los inmovilizan y amplifican en la superficie de un chip y van incorporando nucleótidos marcados con fluoróforos; cada ciclo incorpora una base y se registra ópticamente su color, reconstruyendo así la secuencia base a base.

Pascal Mayer trabajó de forma independiente en principios similares para secuenciación masiva en paralelo. Balasubramanian y Klenerman son los inventores de la tecnología comercial Solexa-Illumina, mientras que Mayer es reconocido como pionero clave en el mismo salto conceptual hacia la secuenciación de nueva generación.

A este premio, tercero de los ocho galardones internacionales convocados este año por la Fundación Princesa de Asturias, que alcanzan su XLVI edición optaban 56 candidaturas de 24 nacionalidades.

El galardón distingue la labor de investigación, descubrimiento o invención en campos como la astronomía y la astrofísica, las ciencias médicas y tecnológicas, las ciencias de la Tierra y del espacio, las ciencias de la vida, la física, las matemáticas y la química, así como las disciplinas y técnicas relacionadas.

Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y una cuantía en metálico de 50.000 euros.

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