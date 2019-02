La presencia del Principado en el Área Metropolitana sobra, sostiene un experto

Publicado 12/02/2019 12:08:41 CET

"Seguir adelante sin Oviedo sería surrealista", alerta Pérez Fernández

OVIEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El profesor titular del Área de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, José Manuel Pérez Fernández, se ha mostrado este martes escéptico acerca del convenio marco del Área Metropolitana de Asturias (AMA), que impulsa el Gobierno asturiano y que no sólo recoge la presencia del Ejecutivo regional en los órganos de gobierno del futuro ente, sino que también invita al Gobierno central a participar. "Me choca", ha dicho.

Según este experto en la materia, que actualmente trabaja como letrado en el Tribunal Constitucional, un área metropolitana, que puede tener efectos muy positivos, es una entidad local y, como tal, ha de estar integrada solamente por municipios. Ha puesto los ejemplos del área metropolitana de Barcelona o el de Vigo, áreas creadas por ley autonómica previa audiencia a los municipios y al Estado.

En Asturias se está discutiendo desde hace tiempo la posibilidad del desarrollo de un Área Metropolitana en Asturias (AMA) impulsado por el Gobierno asturiano. Incluso ya ha sido redactado un convenio marco para su firma por el Ejecutivo, y los ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Avilés, Siero, Langreo y Mieres. El pleno municipal de Oviedo ya ha rechazado firmarlo.

"Seguir adelante sin Oviedo sería surrealista", ha apuntado Pérez Fernández, quien considera que en todo este asunto falta un debate más sosegado. "Tienen que sentarse y definir con calma qué es lo que se quiere hacer", ha indicado. La presencia del Principado, considera, evidencia que no tiene intención de permitir un competido en la gestión, estando de fondo el "poder político".

Tal y como está redactado el actual convenio, ha señalado a preguntas de Europa Press, todas las decisiones, a pesar de que se invoque el consenso, deberían tener la aprobación del Gobierno asturiano.

Según Pérez Fernández, tal y como explicó hace una semana el profesor titular de Geografía de la Universidad de Oviedo Aladino Fernández García, el área metropolitana ya funciona en Asturias, otro experto en el asunto, a través de instrumentos de colaboración como el Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos (Cogersa).

"Ya existen instrumentos de ordenación territorial aprobados y en vigor desde 2010, que dan un tratamiento integral a ciertos problemas del AMA. Por ejemplo, las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial", ha indicado este experto, que colaboró ya con el Gobierno asturiano durante casi 14 años como asesor en diferentes materias, incluidas normas de ordenación territorial.

No entiende tampoco que se establezcan una serie de municipios como integrantes del AMA y no aparezca, por ejemplo, concejos como Llanera. "¿O cómo no va a estar Castrillón, donde está ubicado el Aeropuerto de Asturias?", se ha preguntado.

FINANCIACIÓN UNIÓN EUROPEA

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, declaró el pasado 30 de enero, tras la reunión del Consejo de Gobierno asturiano, que la Unión Europea financia proyectos en espacios urbanos metropolitanos.

Preguntado al respecto, Pérez Fernández ha dicho que no entiende que se articule un Área Metropolitana para captar fondos europeos, cuando su función, en realidad, debería ser gestionar de mejor forma ciertos servicios comunes. La Unión Europea financia proyectos, no da recursos a un área metropolitana porque sí, ha advertido. "Además, si ese es el argumento, lo que se pretende no es crear el AMA, sino que es otra cosa", ha indicado.

En cuanto a las consecuencias que puede tener el AMA en municipios de las alas de Asturias, Pérez Fernández ha explicado que, si se hace bien, esos concejos pueden salir incluso beneficiados. Así, ha explicado que si el área metropolitana sirve para que se optimice la gestión de servicios, se liberarían recursos que servirían precisamente para sus necesidades. Además, ha indicado, las mejoras en el área central servirían para todos.