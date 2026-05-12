El presidente de OTEA, Javier Martínez, premio 'Gijonés del Año 2025'

Miembros del jurado del premio 'Gijónés del Año 2025' - EUROPA PRESS / GIJÓNÉS DEL AÑO 2025

OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El hostelero y presidente de OTEA, Javier Martínez, ha sido galardonado con el premio 'Gijonés del Año 2025'. El jurado, reunido este martes en Gijón, ha decido por unanimidad otorgar este galardón al empresario por su ejemplo de "esfuerzo, generosidad y amor por su tierra" y en reconocimiento a su "singular y destacada trayectoria profesional".

El premio, organizado por la revista 'Vivir Gijón', con el patrocinio de Asturdai y Banco Sabadell, se entregará el próximo 10 de septiembre de 2026 en el Club de Regatas de Gijón.

El fallo destaca la dimensión personal de Martínez aludiendo a su cercanía y reconocimiento social en Gijón y en el conjunto de Asturias. Como socio del Grupo Gavia, ha contribuido durante décadas al desarrollo del sector hostelero gijonés, impulsando un modelo que combina tradición e innovación, apuesta por el producto de proximidad y generación de empleo de calidad.

"Su labor ha permitido consolidar un proyecto empresarial de referencia en la región y ha servido de inspiración para nuevas generaciones de profesionales del sector", señala el acta del jurado.

En el ámbito deportivo, el jurado ha valorado su etapa como vicepresidente del Real Sporting de Gijón, donde desempeñó una gestión marcada por el respeto a la historia del club, el compromiso con el buen gobierno y la defensa de los intereses de la afición, trasladando al entorno deportivo principios como el rigor, el trabajo en equipo y la vocación de servicio.

Asimismo, se destaca su reciente nombramiento, a finales de 2025, como presidente de OTEA, la patronal de hostelería y turismo de Asturias, desde donde asume la representación de un sector clave para la economía regional y para el empleo.

El jurado considera que la figura de Javier Martínez encarna un modelo de compromiso cívico que trasciende el éxito profesional, reflejando un liderazgo orientado al servicio y a la contribución activa al desarrollo de Gijón y Asturias.

MIEMBROS DEL JURADO

El jurado ha estado integrado por Lucía Herrera (secretaria), Sabino Vallina, Jesús Martínez Salvador, Begoña Fernández-Costales, Carlos Ranera, Manuel Louzao, Pablo Junceda, Félix Baragaño, Leticia Álvarez, Daniel Otero, Noemí Alonso, Pedro Martín, Leticia Herrero, Ignacio Peláez, Luis Ardit, Juan Alvargonzález y Santiago González-Alverú.