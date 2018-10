El presidente pide a Foro que no culpe al Ejecutivo de la crisis de Alcoa

Publicado 24/10/2018 15:28:15 CET

OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, ha pedido al portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Pedro Leal, que no culpe al Gobierno estatal ni al autonómico de la crisis de Alcoa. "Sabe que es falso, me parece lamentable y una fata de respeto a los trabajadores", ha aseverado.

En un tenso discurso, Fernández ha criticado a Pedro Leal que trate de dar la responsabilidad "a quien no la tiene" solo por "interés partidista". Durante la legislatura presidida por Francisco Álvarez-Cascos, ha añadido, los problemas de Alcoa ya se estaban produciendo, con lo cual "no es un asunto que haya nacido ahora y que corresponda a este gobierno la responsabilidad".

Sobre el resto del discurso del portavoz de Foro, en el que mencionó problemas como la conectividad aérea, la escasa difusión y promoción de los Centenarios de Covadonga, la variante de Pajares o el peaje del Huerna, Fernández ha cargado contra las "fantasías" que a su juicio "no pasan nunca" en Foro, aunque "cambien los portavoces".

Esto evidencia, a juicio del regidor autonómico, que detrás de las palabras de Leal "está la voz del gran ventrílocuo", en referencia al fundador del partido, Álvarez-Cascos. "Viene aquí a repetir sus obsesiones", le ha recriminado.

Ha rechazado, asimismo, las premisas de Foro de que el PSOE asturiano secunda "pactos secretos" para "evitar" que Asturias cuente con la alta velocidad a través de la variante de Pajares.

Además, Javier Fernández ha incidido en que no entiende las críticas constantes al presidente del Gobierno Pedro Sánchez cuando "hasta ahora no ha dado muestra" de que no vaya a hacer lo comprometido con Asturias. "Parece que lo importante es que los ministros vengan a Asturias; a mi no me importa que vengan, lo importante es que hagan lo que tiene que hacer en Asturias", ha argumentado.