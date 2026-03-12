Un preso de la cárcel de Asturias acepta 3 meses de condena por intentar fugarse

Archivo - Centro Penitenciario de Asturias, en Villabona. Cárcel de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un interno del Centro Penitenciario de Asturias ha aceptado una condena de tres meses de prisión por intentar fugarse de la cárcel en mayo de 2023, tras romper un barrote y anudar unas sábanas. Fue localizado horas después escondido entre el césped, cerca del portón de salida. La vista oral estaba señalada este jueves en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 1.
Según ha relatado la Fiscalía en nota de prensa, el acusado se encontraba interno cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de Asturias cuando, en una hora no determinada del 17 de mayo de 2023, el acusado, junto con su compañero de celda, salió a un patio con ánimo de fugarse de la prisión tras romper un barrote de la celda.
Una vez allí, ambos anudaron unas sábanas a dos celdas en el módulo 7 y subieron al tejado, llegando de esta manera hasta el exterior del departamento de Enfermería, donde a las 9.15 horas de ese mismo día, escondidos entre el césped en la parte que da al portón, fueron localizados y trasladados al departamento de Aislamiento.
Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de quebrantamiento de condena en grado de tentativa. Tras reconocer los hechos, el acusado aceptó una condena de 3 meses de prisión.
El compañero de celda del acusado fue condenado en el mes de diciembre de 2024 por estos mismos hechos, tras reconocer su autoría y aceptar también tres meses de prisión.