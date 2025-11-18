Prevención y entornos seguros, claves de la estrategia asturiana para combatir la violencia hacia la infancia

LA directora general de infancia y familias, Clara Sierra, y el presidente de Unicef en Asturias, Ignacio Calviño, en la presentación de la 'Estrategia asturiana para la promoción de derechos y erradicación de la violencia contra la infancia' - EUROPA PRESS

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Infancia y Familias del Gobierno asturiano, Clara Sierra, ha inaugurado este martes la jornada de presentación de la 'Estrategia asturiana para la promoción de derechos y erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia 2025-2030', proyecto que se centra en la prevención y la generación de espacios seguros para proteger a la infancia.

En unas declaraciones a los medios momentos antes del inicio de la jornada, Sierra ha explicado que esta estrategia comenzará a desplegarse el año que viene. Su objetivo, ha dicho, es "generar entornos seguros", haciendo "mucho hincapié" en la prevención y la sensibilización.

Según Sierra, es "muy importante" que la sociedad sea consciente de lo que es la violencia hacia la infancia y las consecuencias que tiene. Es por ello que, además de la concienciación a través de diversas campañas y acciones, el Principado va a trabajar en la investigación de la violencia.

El año pasado la Dirección General de Infancia y Familias recibió 600 notificaiocnes de situaciones de desproteccion y Sierra ha explicado que su departamento quiere "ir más allá" con un estudio que permita diseñar más actuaciones de prevención y de reparación del daño una vez que ya se haya producido.

La jornada que hoy se celebra en Oviedo está enmarcada en la Semana de los derechos de la infancia, en la que habrá más actos y jornadas para reivindicar los derechos de los niños y adolescentes.

El presidente de Unicef Asturias, Ignacio Calviño, ha agregado que la violencia hacia los niños se produce "en todos los sitios", tanto en la familia como en el ámbito escolar o el ámbito de ocio y tiempo libre, así como en el deportivo. Lo que más se ha incrementado, ha asegurado, es la violencia a través de redes sociales.