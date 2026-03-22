Previsión meteorológica de Asturias para hoy, domingo, día 22 de marzo de 2026

OVIEDO 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 22 de marzo de 2026 en Asturias cielo poco nuboso, con algo de nubosidad baja de madrugada y al final del día que dará brumas dispersas por toda la región. No se descarta algo de llovizna en el litoral oriental al final del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios, y máximas en descenso que será ligero en el litoral. Viento flojo variable al principio y al final del día, y del norte y nordeste durante las horas centrales, con intervalos moderados en el litoral occidental.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 9 y una máxima de 16.

En el mar, viento de componenete este o noreste 3 o 4, amainando a Variable 1 a 3 de madrugada. Marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del noreste aumentando a 1 a 3 metros.