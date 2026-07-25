Previsión meteorológica de Asturias para hoy, sábado, día 25 de julio de 2026

OVIEDO 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 25 de julio de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Chubascos frecuentes que de madrugada y por la tarde irán acompañados de tormentas. Temperaturas en descenso ligero, más acusado el de las máximas en el sur. En el litoral, viento flojo a moderado del oeste y noroeste, y en el interior, flojo variable tendiendo a componente norte durante las horas centrales.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 23.

En el mar, viento oeste o nororeste 3 o 4, ocasionalmente 5, rolando a componente oeste 3 o 4 al final. Aguaceros y tormentas ocasionales. Temporalmente regular o mala.