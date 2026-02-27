La Primitiva deja un premio de 38.167 en Avilés

Archivo - El logo de La Primitiva. - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO - Archivo

OVIEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Primitiva de este jueves ha dejado un premio de segunda categoría --5 aciertos más el complementario-- en Avilés, cuyo acertante cobrará 38.167,02 euros, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto premiado ha sido sellado en la Administración número 11 de la citada localidad, ubicada en la galería comercial de El Atrio.

Además del validado en Avilés, se han registrado otros cuatro boletos con premio de segunda categoría en Alicante, Granada, valencia y A Coruña.

De primera categoría se han registrado dos acertantes que recibirán 2.017.318,30 euros. Los boletos se validaron en Pontevedra y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.