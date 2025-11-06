El Principado aprueba un nuevo decreto de empleo público temporal y concede subvenciones para frenar la despoblación

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (en la cabecera de la mesa en la imagen), preside la reunión semanal del Consejo de Gobierno. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este jueves un nuevo decreto que regula el acceso al empleo público temporal en la Administración autonómica, con el objetivo de "reforzar la seguridad jurídica y la eficiencia, evitando cargas administrativas innecesarias" y modernizar el funcionamiento de las bolsas y listas de empleo.

Con esta regulación se busca simplificar la gestión de las bolsas mediante herramientas tecnológicas que facilitarán la relación entre el Principado y las personas candidatas, y se establece que el personal temporal pueda "progresar profesionalmente cuando se encuentre en ciertos ámbitos y cumpla un periodo mínimo de permanencia en el puesto de origen". Además, actualiza los criterios de cese para "reforzar la vinculación entre los nombramientos temporales y las ofertas públicas de empleo".

El decreto introduce también el desarrollo reglamentario de la excedencia por prestación de servicios en un grupo o subgrupo de clasificación superior, lo que permitirá que "personal funcionario de carrera pueda desempeñar temporalmente funciones de nivel superior cuando las circunstancias lo requieran". Asimismo, las administraciones locales y la Universidad de Oviedo podrán hacer uso de las bolsas de empleo del Principado, reforzando "la cooperación institucional y facilitando la cobertura de necesidades en todo el territorio".

Como disposición transitoria, se contempla la utilización de las bolsas de empleo de los ayuntamientos para cubrir necesidades de contratación temporal de técnicas de Educación Infantil (TEI) en escuelas municipales integradas en la red autonómica, conforme a la Ley del Principado de Asturias 5/2024.

SUBVENCIONES CONTRA LA DESPOBLACIÓN

En el ámbito del reto demográfico, el Ejecutivo autonómico ha autorizado la concesión de subvenciones por 300.000 euros a concejos en riesgo de despoblamiento, con el fin de que "puedan ejecutar acciones dentro de su propia estrategia demográfica", como medidas vinculadas a vivienda, transporte o conectividad. Actualmente, Asturias cuenta con 23 concejos en riesgo, según la clasificación establecida por el Decreto de Zonificación Geográfica.

Entre los beneficiarios se encuentran Allande, que recibirá 16.676 euros; Aller, con 22.290 euros; Amieva, 10.548 euros; Belmonte de Miranda, 13.716 euros; Boal, 12.577 euros; Caso, 13.948 euros; Colunga, 11.401 euros; Degaña, 8.540 euros; Grandas de Salime, 8.859 euros; Ibias, 16.757 euros; Illano, 11.860 euros; Pesoz, 10.984 euros; Ponga, 11.815 euros; Proaza, 10.766 euros; Riosa, 9.924 euros; San Martín de Oscos, 9.282 euros; Santa Eulalia de Oscos, 8.959 euros; Somiedo, 14.791 euros; Taramundi, 10.150 euros; Teverga, 13.079 euros; Tineo, 31.884 euros; Villanueva de Oscos, 8.571 euros; y Villayón, 12.489 euros

APOYO AL DEPORTE

El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a la firma de un convenio de colaboración con la Federación Asturiana de Bolos para organizar la Copa Principado, dotado con 35.000 euros, con el objetivo de "impulsar la promoción y desarrollo de las distintas modalidades de bolos que se practican en la comunidad".

Asimismo, se han suscrito varios convenios con federaciones deportivas para asegurar el correcto desarrollo técnico de los Juegos Deportivos del Principado y las Jornadas de Deporte Adaptado, con un presupuesto conjunto de 234.765 euros, destinados a "financiar los servicios de arbitraje de 35 disciplinas en las fases autonómicas y la organización técnica de las actividades de deporte inclusivo".

Finalmente, el Ejecutivo ha aprobado un convenio con la Real Federación de Fútbol del Principado para arbitrajes, dotado con 240.000 euros distribuidos en dos anualidades, con el objetivo de "garantizar la calidad y continuidad de los servicios técnicos en el fútbol autonómico".