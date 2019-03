El Principado asegura que solo dos incendios forestales tuvieron un origen accidental

Publicado 07/03/2019 11:04:18 CET

OVIEDO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, ha asegurado este jueves que solo dos de los incendios forestales que afectaron estas semanas al territorio asturiano tuvieron origen accidental, debido a incidentes con líneas eléctricas. El resto, ha asegurado, han sido provocados.

Ante esta situación, Álvarez ha incidido en la necesidad de que quien quema el monte "no obtenga ningún beneficio" al hacerlo. Así, ha precisado que la Fiscalía estima que el 80% de los incendios provocados tienen como objetivo una supuesta obtención de pasto. "Con esto no se obtiene pasto, se obtienen hectáreas llenas de piedras, que no generan más que pobreza y erosión, deslizamientos de laderas y derrumbes", ha aseverado.

Es por ello que la titular de Desarrollo Rural, responsable de las medidas de recuperación de terrenos y actividades afectadas por los fuegos y sus consecuencias, considera que "no se puede buscar el chivo expiatorio en otro lugar", sino que el único responsable "es el que quema". "Hay que pensar qué hacemos como responsables políticos, para trasladar a la sociedad que no hay tolerancia ni justificación con el que quema", ha incidido.

La erosión que generan estos incendios, ha dicho, "empobrece" al territorio y "tiene repercusiones directas" en cómo evolucionan las riadas y avenidas. Actualmente, ha explicado, su departamento está trabajando en la restauración de los terrenos calcinados en la oleada de incendios de 2017 "con recursos limitados", para lo cual el Principado necesitaría "no menos" de 40 millones de euros.

"Creo que lo más importante es conseguir que la sociedad interiorice que el que quema el monte comete un delito, que trabaja y actúa a título individual sin tener en cuenta los intereses de los demás y que pretende lograr un beneficio", ha insistido.

La consejera ha respondido en estos términos al ser interpelada por la diputada de Podemos Paula Valero sobre las políticas de recuperación del suelo y en materia de prevención de incendios. La diputada acusó al Ejecutivo autonómico de haber aprobado en 2015 una ley de Montes, con la connivencia de todos los grupos de la Cámara a excepción de su formación, y por la que se "permite" que no haya acotamientos sobre zonas incendiadas.

Esta legislación, ha criticado Valero, "puede ser un mechero o agua, y decidieron que fuera mechero". Con esta Ley, ha explicado, no se pueden acotar las zonas incendiadas, y además permite recibir ayudas de la PAC.

La consejera, por su parte, ha pedido a la diputada que no utilice los incendios "como arma arrojadiza" y la ha conminado a "cerrar filas" para identificar a quien quema el monte.